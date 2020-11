Royal Enfield ने लॉन्च की Meteor 350, कीमत 1.75 लाख रुपये

नई दिल्ली। रॉयल एनफील्ड ( Royal Enfield ) ने शुक्रवार को भारतीय बाजार में बहुप्रतीक्षित Meteor 350 रेट्रो क्रूजर को 1.75 लाख (एक्स शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया। Meteor 350 को तीन वेरिएंट्स- फायरबॉल, स्टेलर और सुपरनोवा में पेश किया गया है।

लॉन्च हो गई TVS Apache RTR 200 4V, पहली बार इतनी कम कीमत पर शानदार फीचर्स

बाहरी स्टाइल और एक्सेसरीज के मामले में इन तीनों वेरिएंट्स की सभी ट्रिम्स एक दूसरे से अलग हैं। जहां मीडियम वेरिएंट 'स्टेलर' की कीमत 1.81 लाख रुपये रखी गई है, टॉप-मॉडल वेरिएंट'सुपरनोवा' की कीमत 1.90 लाख तय की गई है।

Meteor 350 को पूरी तरह से नई मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया गया है जो विशेष रूप से इसके लिए बनाए गए एक नए प्लेटफॉर्म और इंजन का इस्तेमाल करती है। इस बाइक को एक नए 349 सीसी के सिंगल-सिलेंडर एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन से पावर मिलती है, जो कि अधिकतम 20.2 पीएस की ताकत और 27 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है। इस बाइक में नया 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है।

The wait is over. Presenting the all-new Meteor 350. Get ready to create stories at every mile when you explore the open roads with this modern cruiser.



Visit: https://t.co/jFAZIEVBpD#MissOutOnNothing#Meteor350#CruiseEasy#RoyalEnfield #RidePure #PureMotorcycling pic.twitter.com/GnsKoE2U6S