देश में इन 5 बाइक्स ने इस साल मचाई धूम, कीमत 1.5 लाख से कम और माइलेज शानदार

Top 5 New Bikes Launched In india In 2021: इस साल लॉन्च हुई इन 5 बाइक्स ने मार्केट में धूम मचा दी। साथ ही ये 2021 की टॉप बाइक्स भी रही।

नई दिल्ली Published: December 28, 2021 11:55:00 am

नई दिल्ली। यह साल बिक्री के नज़रिए से ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए पिछले साल के मुकाबले कुछ धीमा रहा। इसके बावजूद टीवीएस (TVS), हीरो (Hero), यामाहा (Yamaha), होंडा (Honda) और बजाज (Bajaj) जैसी कंपनियों ने इस साल ऐसी बाइक्स लॉन्च की, जो 2021 में देश की टॉप बाइक्स रही। साथ ही कंपनी की वार्षिक बिक्री में भी मदद की।

Top 5 new bikes launched in india



आइए एक नज़र डालते है 2021 की टॉप 5 बाइक्स पर।



1. TVS Raider





टीवीएस की यह बाइक इस साल लॉन्च हुई टॉप बाइक्स में से एक है। स्पोर्टी लुक वाली इस बाइक में राइडिंग मोड्स, ऑप्शनल चार्जिंग पॉइंट, डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर और ओडोमीटर, क्लॉक, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ और दूसरे शानदार फीचर्स मिलते हैं। 124.8 सीसी वाली इस बाइक में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है।

माइलेज: 45 किलोमीटर प्रति लीटर।

शुरुआती कीमत: 1.24 लाख रुपये।



3. Honda CB200X





होंडा की यह बाइक भी इस साल लॉन्च हुई टॉप बाइक्स में से एक है। इस बाइक में एडजस्टेबल विंडशील्ड, सिंगल चैनल ABS, हज़ार्ड स्विच, डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर, टैकोमीटर और ओडोमीटर, इंजन किल स्विच और दूसरे शानदार फीचर्स मिलते हैं। 184.4 सीसी वाली इस बाइक में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है।

माइलेज: 50 किलोमीटर प्रति लीटर।

शुरुआती कीमत: 1.44 लाख रुपये।



4. Hero Xpulse 200 4V





हीरो की यह बाइक भी इस साल लॉन्च हुई टॉप बाइक्स में से एक है। फंकी लुक वाली इस बाइक में डुअल डिस्क-ब्रेक्स, सिंगल चैनल ABS, ब्लूटूथ, नैविगेशन, डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर, टैकोमीटर और ओडोमीटर, राइडिंग मोड्स और दूसरे शानदार फीचर्स मिलते हैं। 199.6 सीसी वाली इस बाइक में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है।



बजाज की ये दोनों बाइक्स भी इस साल लॉन्च हुई टॉप बाइक्स में से हैं। स्टाइलिश लुक वाली इन बाइक्स में सिंगल चैनल ABS, डुअल डिस्क-ब्रेक्स, एडजस्टेबल विंडशील्ड, एनालॉग स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिपमीटर और ओडोमीटर, चार्जिंग पॉइंट, गियर इंडिकेटर, रेंज इंडिकेटर और दूसरे शानदार फीचर्स मिलते हैं। 249.07 सीसी वाली इन बाइक्स में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है।



माइलेज: 45 किलोमीटर प्रति लीटर (N250) और 40 किलोमीटर प्रति लीटर (F250)।

शुरुआती कीमत: 1.38 लाख रुपये (N250) और 1.40 लाख (F250) रुपये।





पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें