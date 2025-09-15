नेताजी के कार्यक्रम में भीड़ का फायदा उठाकर पॉकेटमारी, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा, 18 हजार कैश बरामद

जानकारी के मुताबिक, ग्राम बराही निवासी राजेन्द्र मेरसा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 सितम्बर को मण्डी चौक, तखतपुर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर किसी ने उसकी जेब से 2 हजार रुपए और अन्य कार्यकर्ताओं के जेब से करीब 40,000 रुपए निकाल लिए। शिकायत मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। संदेह के आधार पर पंडरिया कबीरधाम निवासी आरोपी प्रकाश संवरा (23 वर्ष)को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपने साथी हीरू संवरा (22 वर्ष) के साथ पाकेटमारी करने की बात कही।