छत्तीसगढ़ में तीन लोगों की दर्दनाक मौत, दो अलग-अलग हादसों में गंवाई जान

राजनांदगांव केसीजी जिले के छुईखदान इलाके में छिंदारी बांध में बुधवार को डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान भाटापारा, छुईखदान निवासी लक्ष्य पाल पिता संजय पाल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार लक्ष्य पाल अपने दो दोस्तों के साथ दोपहर करीब 12 बजे छिंदारी बांध घूमने पहुंचा था। कुछ समय बाद तीनों युवक जलाशय में नहाने उतर गए। इसी दौरान लक्ष्य गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह पानी में समा गया। स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने करीब छह घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद किशोर का शव बरामद किया।