बिलासपुर

शिव मंदिर के पास चल रहा था ताश का खेल, पुलिस ने पहुंचकर किया ‘गेम ओवर’…. 3 युवक पकड़ाए

Gambler Arrested: बिलासपुर जिले के सकरी थाना पुलिस ने अवैध जुआ खेलने वालों पर एक बार फिर शिकंजा कसते हुए देर रात कार्रवाई कर तीन आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ लिया।

less than 1 minute read
बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 06, 2025

गिरफ्तार (photo-patrika)

गिरफ्तार (photo-patrika)

Gambler Arrested: बिलासपुर जिले के सकरी थाना पुलिस ने अवैध जुआ खेलने वालों पर एक बार फिर शिकंजा कसते हुए देर रात कार्रवाई कर तीन आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ लिया। यह कार्रवाई बुधवार सुबह शिव मंदिर के पास, ग्राम अमेरी में की गई, जहां आरोपी ताश-पत्ती पर रुपए का दांव लगा रहे थे।

मिली जानकारी के मुताबिक, सउनि की अगुवाई में पुलिस टीम पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर मौके पर पहुंची। वहां घेराबंदी कर दबिश दी गई, तो कुछ जुआरी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन तीन लोगों को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। मामला जमानती अपराध पाए जाने पर तीनों को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया है। जांच की जिम्मेदारी एएसआई राजकुमार को सौंपी गई है।

ये हुए गिरफ्तार

गिरफ्तार बारोपियों में बोनी एक्का (30 वर्ष) निवासी संबलपुरी पेंशनबाड़ा, पंकज बहादुर विश्वकर्मा (30 वर्ष) निवासी संबलपुरी पेंशनबाड़ा, कविश्वर कुमार घोडीचोरे (44 वर्ष) निवासी राजघराना कॉलोनी, उसलापुर शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 3500 रुपए नगद, 52 पत्ती ताश जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें

100 रुपए के लेनदेन पर हत्या, जुआ खेलने के दौरान 2 भाईयों ने मिलकर युवक को कैंची से मारा… मचा हड़कंप
रायपुर
image

Published on:

06 Nov 2025 01:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / शिव मंदिर के पास चल रहा था ताश का खेल, पुलिस ने पहुंचकर किया ‘गेम ओवर’…. 3 युवक पकड़ाए

