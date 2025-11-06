शिव मंदिर के पास चल रहा था ताश का खेल, पुलिस ने पहुंचकर किया ‘गेम ओवर’…. 3 युवक पकड़ाए

मिली जानकारी के मुताबिक, सउनि की अगुवाई में पुलिस टीम पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर मौके पर पहुंची। वहां घेराबंदी कर दबिश दी गई, तो कुछ जुआरी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन तीन लोगों को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। मामला जमानती अपराध पाए जाने पर तीनों को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया है। जांच की जिम्मेदारी एएसआई राजकुमार को सौंपी गई है।