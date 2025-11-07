शिकार के लिए बिछाए करंट से युवक की मौत, साक्ष्य छिपाने आरोपियों ने जलाया शव, फिर… ऐसे हुआ मामले का खुलासा

घटना ग्राम डिंडोल के पास जंगल की है। जहां 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई थी। प्रार्थी आजू राम कुशराम की सूचना पर कोटा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की तो पता चला कि ग्राम डिंडोल के कुछ लोगों ने 11 केवी बिजली लाइन से जीआई तार खींचकर जंगली जानवरों के शिकार के लिए करंट का जाल बिछाया था। इसी दौरान अयोध्या सिंह खुसरो (35 वर्ष), निवासी छिरहापारा धुमा (थाना तखतपुर) वहां से गुजरते समय इसकी चपेट में आ गया और मृत्यु हो गई।