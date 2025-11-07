शिकार के लिए बिछाए करंट से युवक की मौत, साक्ष्य छिपाने आरोपियों ने जलाया शव, फिर… ऐसे हुआ मामले का खुलासा

मौत (Photo source- Patrika)
CG Crime News: बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए करंट ने युवक की जान ले ली। सबूत को मिटाने के लिए शव को पेट्रोल डालकर जलाने वाले चार आरोपियों ने पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है।
घटना ग्राम डिंडोल के पास जंगल की है। जहां 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई थी। प्रार्थी आजू राम कुशराम की सूचना पर कोटा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की तो पता चला कि ग्राम डिंडोल के कुछ लोगों ने 11 केवी बिजली लाइन से जीआई तार खींचकर जंगली जानवरों के शिकार के लिए करंट का जाल बिछाया था। इसी दौरान अयोध्या सिंह खुसरो (35 वर्ष), निवासी छिरहापारा धुमा (थाना तखतपुर) वहां से गुजरते समय इसकी चपेट में आ गया और मृत्यु हो गई।
कोटा पुलिस को प्रार्थी आजू राम कुशराम के आवेदन पर सूचना मिली थी कि 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच ग्राम डिंडोल स्थित दोषी मुंडा तालाब के पास जंगल में एक व्यक्ति की विद्युत करंट से मृत्यु हुई है और उसके शव को जला दिया गया है।
पुलिस ने आरोपी जान सिंह बैगा (48 वर्ष), अनिल बैगा (25 वर्ष)और दो नाबालिग के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। पुलिस टीम ने जंगल में घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
