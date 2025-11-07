Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

शिकार के लिए बिछाए करंट से युवक की मौत, साक्ष्य छिपाने आरोपियों ने जलाया शव, फिर… ऐसे हुआ मामले का खुलासा

Bilaspur Crime News: जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए करंट ने युवक की जान ले ली। सबूत को मिटाने के लिए शव को पेट्रोल डालकर जलाने वाले चार आरोपियों ने पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 07, 2025

मौत (Photo source- Patrika)

मौत (Photo source- Patrika)

CG Crime News: बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए करंट ने युवक की जान ले ली। सबूत को मिटाने के लिए शव को पेट्रोल डालकर जलाने वाले चार आरोपियों ने पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है।

घटना ग्राम डिंडोल के पास जंगल की है। जहां 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई थी। प्रार्थी आजू राम कुशराम की सूचना पर कोटा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की तो पता चला कि ग्राम डिंडोल के कुछ लोगों ने 11 केवी बिजली लाइन से जीआई तार खींचकर जंगली जानवरों के शिकार के लिए करंट का जाल बिछाया था। इसी दौरान अयोध्या सिंह खुसरो (35 वर्ष), निवासी छिरहापारा धुमा (थाना तखतपुर) वहां से गुजरते समय इसकी चपेट में आ गया और मृत्यु हो गई।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

कोटा पुलिस को प्रार्थी आजू राम कुशराम के आवेदन पर सूचना मिली थी कि 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच ग्राम डिंडोल स्थित दोषी मुंडा तालाब के पास जंगल में एक व्यक्ति की विद्युत करंट से मृत्यु हुई है और उसके शव को जला दिया गया है।

ये चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी जान सिंह बैगा (48 वर्ष), अनिल बैगा (25 वर्ष)और दो नाबालिग के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। पुलिस टीम ने जंगल में घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।

ये भी पढ़ें

CG Crime News: 10 लाख लेकर भागे दलाल… सराफा कारोबारी को जमीन सौदे के नाम पर लगाया चूना, दलाल फरार
बिलासपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 04:04 pm

Published on:

07 Nov 2025 04:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / शिकार के लिए बिछाए करंट से युवक की मौत, साक्ष्य छिपाने आरोपियों ने जलाया शव, फिर… ऐसे हुआ मामले का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भरोसेमंद ठेकेदार बना धोखेबाज… कारोबारी से की 18 लाख की ठगी, इस तरह जाल में फंसाकर ऐंठे पैसे

बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा संपन्न, चुनाव 27 नवंबर को कराने का निर्णय…

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Ramavatar Jaggi Murder Case: सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को बड़ा झटका, CBI की अपील मंजूर, अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Supreme Court
बिलासपुर

4 नवंबर के भीषण रेल हादसे की तहकीकात में जुटी सीआरएस टीम, 50 से अधिक रेलकर्मियों से होगी पूछताछ, इस दिन आएगी रिपोर्ट!

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा, लोको पायलेट पायलट 11 की मौत, 20 लोग गंभीर रूप से घायल, बोगियों को काटकर निकाला शव
बिलासपुर

E संवर्ग के 1378 शिक्षकों का प्राचार्य बनने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने सरकार के मापदंडों और नियमों को सही ठहराया

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.