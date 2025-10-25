CG News: 10 साल की बच्ची की आंख में घुसी पूजा की घंटी, ऑपरेशन से बची जान,दिमाग को पहुंचा नुकसान

हालत बिगड़ने पर रातों-रात उसे रायपुर एम्स ले जाया गया। यहां विशेषज्ञों ने जटिल सर्जरी कर घंटी निकाली। हालांकि, काव्या की एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई है और मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ा है। डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं और फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मस्तिष्क पर असर के कारण आगे भी उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।