CG Crime: गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहता था युवक, पैसे खत्म हुए तो खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 10 लाख की मांगी फिरौती

जशपुर जिले के नारायणपुर के देरहाखार का रहने वाला संजय यादव 10 साल से बिलासपुर के कस्तूरबा नगर में किराए के मकान में रह रहा था। एमएससी करने के बाद वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और एक निजी बैंक में पार्ट टाइम काम करता था। 1 अक्टूबर को उसने पिता बालेश्वर यादव को फोन कर बताया कि वह घर लौट रहा है। मगर उस रात घर नहीं पहुंचा। फोन बंद मिला तो पिता घबरा गए और बिलासपुर पहुंचे, जहां कमरे में ताला लटका मिला। तीन दिन बाद 5 अक्टूबर को संजय ने पिता को फोन कर कहा कि उसे कुछ युवकों ने अगवा कर लिया है, वे 10 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। पैसे उसके ही बैंक अकाउंट में डालने को कहा गया। इस पर पिता ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई।