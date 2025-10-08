Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Crime: गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहता था युवक, पैसे खत्म हुए तो खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 10 लाख की मांगी फिरौती

CG Crime: गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहने वाले संजय यादव (29) की जब जेब खाली हुई, तो उसने 10 लाख की फिरौती मांगकर पिता को दहशत में डाल दिया।

2 min read

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Oct 08, 2025

CG Crime: गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहता था युवक, पैसे खत्म हुए तो खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 10 लाख की मांगी फिरौती

अपहरण रचने वाला युवक गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG Crime: पुलिस ने एक ऐसे युवक को पकड़ा है, जिसने अपने ही पिता से पैसे ऐंठने के लिए खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच दी। गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहने वाले संजय यादव (29) की जब जेब खाली हुई, तो उसने 10 लाख की फिरौती मांगकर पिता को दहशत में डाल दिया। लेकिन पुलिस की जांच और तकनीकी ट्रेसिंग के आगे उसकी यह फिल्मी चाल ज्यादा देर नहीं चल सकी। आखिरकार, युवक को पेंड्रा रेलवे स्टेशन से दबोच लिया गया।

गर्लफ्रेंड…

जशपुर जिले के नारायणपुर के देरहाखार का रहने वाला संजय यादव 10 साल से बिलासपुर के कस्तूरबा नगर में किराए के मकान में रह रहा था। एमएससी करने के बाद वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और एक निजी बैंक में पार्ट टाइम काम करता था। 1 अक्टूबर को उसने पिता बालेश्वर यादव को फोन कर बताया कि वह घर लौट रहा है। मगर उस रात घर नहीं पहुंचा। फोन बंद मिला तो पिता घबरा गए और बिलासपुर पहुंचे, जहां कमरे में ताला लटका मिला। तीन दिन बाद 5 अक्टूबर को संजय ने पिता को फोन कर कहा कि उसे कुछ युवकों ने अगवा कर लिया है, वे 10 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। पैसे उसके ही बैंक अकाउंट में डालने को कहा गया। इस पर पिता ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई।

पुलिस को पहले दिन से था शक

सिविल लाइन पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रैक की। मोबाइल सिग्नल कभी रायगढ़, कभी गौरेला-पेंड्रा तो कभी कटनी (मध्यप्रदेश) में मिल रहा था। तकनीकी जांच में सामने आया कि संजय अपने दोस्तों से लगातार पैसे मांग रहा था। इस बीच पुलिस ने उसके गर्लफ्रेंड से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने गांव लौटने की बात कही थी। इसी बीच उसने यह साजिश रच डाली। मोबाइल लोकेशन के आधार पर आखिरकार सोमवार देर रात पेंड्रा स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

आरोपी

युवक ने स्वीकार किया है कि उसने खुद के अपहरण की साजिश रची थी। पिता से पैसे ऐंठने के लिए यह झूठा नाटक किया गया। निमितेश सिंह, सीएसपी, बिलासपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2025 01:53 pm

Published on:

08 Oct 2025 01:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Crime: गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहता था युवक, पैसे खत्म हुए तो खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 10 लाख की मांगी फिरौती

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: भृत्य पदों की भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी! सिर्फ आठवीं पास थे पात्र, 10-12वीं उत्तीर्ण का हो गया चयन

जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर (फोटो-पत्रिका)
बिलासपुर

CG High Court: सिम्स में मरीजों को मिले बेहतर इलाज, हाईकोर्ट ने कहा- जल्द पूरी हो उपकरण खरीदी प्रक्रिया…

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG News: अब सड़क पर ‘पिंजरा पहिया’ वाले ट्रैक्टर दौड़े तो कटेगा चालान, जारी हुआ निर्देश, जानिए क्या है ये?

‘पिंजरा पहिया’ वाले ट्रैक्टर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

तेज रफ्तार ट्रेलर ने छीनी 18 साल के युवक की जान, यहां 8 महीनों में 2960 लोगों की हो चुकी है मौत

Huge Road Accident पत्रिका फाइल फोटो।
बिलासपुर

जमीन में गड़ा सोना मिला है, सस्ते में दे दूंगा… एमएसएमई के प्रदेशाध्यक्ष हरीश केडिया के पास ठगों का आया फोन, फिर… जानें पूरा मामला

Fraud (photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.