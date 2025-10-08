CG Crime: गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहता था युवक, पैसे खत्म हुए तो खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 10 लाख की मांगी फिरौती

अपहरण रचने वाला युवक गिरफ्तार (Photo Patrika)
CG Crime: पुलिस ने एक ऐसे युवक को पकड़ा है, जिसने अपने ही पिता से पैसे ऐंठने के लिए खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच दी। गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहने वाले संजय यादव (29) की जब जेब खाली हुई, तो उसने 10 लाख की फिरौती मांगकर पिता को दहशत में डाल दिया। लेकिन पुलिस की जांच और तकनीकी ट्रेसिंग के आगे उसकी यह फिल्मी चाल ज्यादा देर नहीं चल सकी। आखिरकार, युवक को पेंड्रा रेलवे स्टेशन से दबोच लिया गया।
जशपुर जिले के नारायणपुर के देरहाखार का रहने वाला संजय यादव 10 साल से बिलासपुर के कस्तूरबा नगर में किराए के मकान में रह रहा था। एमएससी करने के बाद वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और एक निजी बैंक में पार्ट टाइम काम करता था। 1 अक्टूबर को उसने पिता बालेश्वर यादव को फोन कर बताया कि वह घर लौट रहा है। मगर उस रात घर नहीं पहुंचा। फोन बंद मिला तो पिता घबरा गए और बिलासपुर पहुंचे, जहां कमरे में ताला लटका मिला। तीन दिन बाद 5 अक्टूबर को संजय ने पिता को फोन कर कहा कि उसे कुछ युवकों ने अगवा कर लिया है, वे 10 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। पैसे उसके ही बैंक अकाउंट में डालने को कहा गया। इस पर पिता ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई।
सिविल लाइन पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रैक की। मोबाइल सिग्नल कभी रायगढ़, कभी गौरेला-पेंड्रा तो कभी कटनी (मध्यप्रदेश) में मिल रहा था। तकनीकी जांच में सामने आया कि संजय अपने दोस्तों से लगातार पैसे मांग रहा था। इस बीच पुलिस ने उसके गर्लफ्रेंड से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने गांव लौटने की बात कही थी। इसी बीच उसने यह साजिश रच डाली। मोबाइल लोकेशन के आधार पर आखिरकार सोमवार देर रात पेंड्रा स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
युवक ने स्वीकार किया है कि उसने खुद के अपहरण की साजिश रची थी। पिता से पैसे ऐंठने के लिए यह झूठा नाटक किया गया। निमितेश सिंह, सीएसपी, बिलासपुर
