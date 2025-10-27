CG Suspended: शराबी शिक्षकों पर प्रशासनिक हंटर, 15 दिन में 9 हुए निलंबित

CG Suspended: शिक्षा के मंदिर माने जाने वाले स्कूलों में इन दिनों गुरुजी ही नशे में धुत होकर पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें शिक्षक और हेडमास्टर कक्षा में झूमते या लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले 15 दिनों में संयुक्त संचालक (शिक्षा) और जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 9 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है, इनमें 5 शिक्षक शराब सेवन कर नशे में स्कूल पहुंचने के दोषी पाए गए।
वहीं, एक शिक्षक को फर्जी मेडिकल बिल लगाने, एक प्रधानपाठक को शिक्षिका से छेड़छाड़, और एक को मध्यान्ह भोजन में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है। इसके साथ ही आधा दर्जन से अधिक शराबी शिक्षकों की शिकायतों की जांच फिलहाल लंबित है। कलेक्टर, जेडी और डीईओ ने स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक अपनी मर्यादा भूलेंगे, उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
इनको किया निलंबित
गोटीलाल मार्शल, शिक्षक मानिकचौरी मस्तूरी,बृजलाल मरावी, प्रधानपाठक औरापानी कोटा, राजेश्वर सिंह, हेडमास्टर रहटाटोर मस्तूरी, मनोज नेताम, शिक्षक रहटाटोर मस्तूरी, विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप, शिक्षक सोन मस्तूरी, राधेलाल पटेल, शिक्षक व स्कूल समन्वयक पौसरा, भावना तिवारी, शिक्षक मंगला स्कूल, मनीष वर्मा, प्रधानपाठक जोगीपुर कोटा, रमाकांत कुर्रे, सहायक शिक्षक कठमुंडा तखतपुर।
शिकायत और जांच के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। शराब सेवन कर आने वाले शिक्षकों को चेतावनी भी दी गई है। साथ ही अभिभावक और शाला विकास समिति के शिकायतों पर कुछ मामलों में जांच भी जारी है।-विजय टांडे, डीईओ, बिलासपुर
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग