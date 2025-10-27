CG Suspended: शराबी शिक्षकों पर प्रशासनिक हंटर, 15 दिन में 9 हुए निलंबित

CG Suspended: शिक्षा के मंदिर माने जाने वाले स्कूलों में इन दिनों गुरुजी ही नशे में धुत होकर पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें शिक्षक और हेडमास्टर कक्षा में झूमते या लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले 15 दिनों में संयुक्त संचालक (शिक्षा) और जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 9 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है, इनमें 5 शिक्षक शराब सेवन कर नशे में स्कूल पहुंचने के दोषी पाए गए।