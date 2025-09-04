CG News: कृषि उपकरण-कीटनाशक खरीदी में घोटाले का आरोप, हाईकोर्ट ने पूछा- FIR क्यों नहीं?

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कुनकुरी के पूर्व कांग्रेसी विधायक यूडी मिंज की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जनहित याचिका का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि इस पर एफआईआर क्यों नहीं कराई? जिस पर महाधिवक्ता ने तर्क देते हुए बताया कि 2025 से जैम पोर्टल से खरीदी शुरू हो चुकी हैं। यह नियम बाद में आया है।