Chhattisgarh News: गांव-गांव गूंजा लोकसंस्कृति का स्वर… ढोलक की थाप पर बच्चियों ने किया सुआ नृत्य, जानें इसकी खासियत

इस नृत्य में महिलाएं मिट्टी के तोते सुआ को धान से भरी टोकरी में रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाती हैं। वे ताली बजाते हुए पारंपरिक गीत गाती हैं सुआ नाचे गली गली, महके फुलवारी आज। इन गीतों के माध्यम से प्रकृति, फसल और समाज के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सुवा नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, सामाजिक ताने-बाने और धार्मिक आस्थाओं का जीवंत प्रतीक है।