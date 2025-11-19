Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

एयू का बड़ा फैसला: परीक्षा फॉर्म भरने में देरी पर 200 रुपये की पेनल्टी समाप्त, छूटे छात्रों को मिलेगा एक सप्ताह का मौका

Bilaspur News: अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय (एयू) ने परीक्षा फ़ॉर्म भरने में छात्रों को राहत दी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने घोषणा की है कि अब फ़ॉर्म भरने में देरी पर लगने वाली 200 रुपए की अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 19, 2025

छात्रों को राहत (फोटो सोर्स- Shutterstock)

छात्रों को राहत (फोटो सोर्स- Shutterstock)

CG News: अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय (एयू) ने परीक्षा फ़ॉर्म भरने में छात्रों को राहत दी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने घोषणा की है कि अब फ़ॉर्म भरने में देरी पर लगने वाली 200 रुपए की अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। इससे उन छात्रों को बड़ी सुविधा मिलेगी जो तकनीकी दिक्कतों, समय की कमी या अन्य कारणों से निर्धारित समय में फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे।

अटल यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि छूटे हुए छात्रों को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है, जिसके भीतर वे बिना किसी विलंब या लेट फीस के अपना परीक्षा फ़ॉर्म भर सकते हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह समय सीमा अंतिम अवसर के रूप में दी जा रही है। निर्धारित सप्ताह के बाद पोर्टल दोबारा नहीं खोला जाएगा और छात्र फ़ॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे।

छात्र न करें लापरवाही, समय पर भरें फॉर्म

एबीवीयू के अफ़सरों की माने तो हर बार छात्र तय समय पर फ़ॉर्म नहीं भरते हैं, अंतिम दिनों में ही वे फ़ॉर्म की जानकारी लेने के लिए पहुंचते हैं। दो बार समय बढ़ाने के बाद भी अब तक कई छात्र फ़ॉर्म नहीं भर पाए हैं। ऐसे में 200 रुपए विलंब शुल्क लिया जाता है। लेकिन कुछ ज़रूरतमंद छात्रों को समस्या होती है। ऐसे में इस बार विलंब शुल्क माफ़ किया गया है।

दीक्षांत के कारण टली परीक्षा

एबीवीयू सेमेस्टर परीक्षा की शुरुआत 28 नवंबर से करने वाला था। लेकिन 4 दिसंबर को यूनिवर्सिटी अपना छठवां दीक्षांत समारोह मनाने वाली है। ऐसे में तैयारियों के चलते परीक्षा की समय-सारिणी को बढ़ाया जा रहा है। अब परीक्षा दीक्षांत के बाद 10-12 दिसंबर से ही शुरू की जाएगी। इसके हिसाब से टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है।

परीक्षाओं में अधिकतम विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके इसलिए अतिरिक्त समय और शुल्क माफी का निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है। छात्र दिए गए समय में अनिवार्य रूप से फॉर्म भरकर अपनी परीक्षा प्रक्रिया को पूरा करें। इसके बाद समय नहीं दिया जाएगा। छात्र लापरवाही न बरतें। - डॉ. तरुणधर दीवान, परीक्षा नियंत्रक, अटल यूनिवर्सिटी।

