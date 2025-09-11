13 साल बाद बड़ी खुशखबरी, 264 करोड़ की लागत से यहां बनेगा अत्याधुनिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भवन, जानें

कॉलेज की शुरुआत सरकंडा स्थित डीपी विप्र कॉलेज के किराए के भवन से हुई थी। वर्ष 2014 से इसका संचालन जूना बिलासपुर स्थित नागोराव शेष विद्यालय में हो रहा है। यहां हर महीने डेढ़ लाख रुपए किराया दिया जा रहा है। 10 साल में यह रकम 1 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी है। किराए की बिल्डिंग में पढ़ाई और नॉर्मस की कमी से कई बार मान्यता पर तलवार लटक चुकी है। वर्ष 2015 में तो सीसीआईएम टीम ने अव्यवस्था देख कर मान्यता ही छीन ली थी। इसके बाद अस्थायी इंतजाम कर किसी तरह कॉलेज को मान्यता मिली। तब से हर साल निरीक्षण में कॉलेज को सफाई देनी पड़ रही है।