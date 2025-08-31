मंदिर में पुजारी की बेरहमी से हत्या, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

किसी अज्ञात हमलावर ने मंदिर परिसर में उनकी गंभीर तरीके से हत्या कर दी। शव पर गहरे जख्मों के निशान पाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा हरकत में आया। बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह, एएसपी ग्रामीण अर्चना झा और एसडीओपी नूपुर उपाध्याय मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि चोरी का विरोध करने पर पुजारी की हत्या की गई हो सकती है। आरोपी पुजारी का मोबाइल भी लेकर फरार हो गए।