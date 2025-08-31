Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

मंदिर में पुजारी की बेरहमी से हत्या, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

Bilaspur Crime: मंदिर के पुजारी जागेश्वर पाठक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है।

बिलासपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 31, 2025

मंदिर में पुजारी की हत्या (Photo source- Patrika)
मंदिर में पुजारी की हत्या (Photo source- Patrika)

Bilaspur News: बिलासपुर जिले के तखतपुर के परसा कपा गांव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां पाठ बाबा मंदिर के पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान पुजारी जागेश्वर पाठक के रूप में हुई है।

Bilaspur News: पुलिस की कार्रवाई

किसी अज्ञात हमलावर ने मंदिर परिसर में उनकी गंभीर तरीके से हत्या कर दी। शव पर गहरे जख्मों के निशान पाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा हरकत में आया। बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह, एएसपी ग्रामीण अर्चना झा और एसडीओपी नूपुर उपाध्याय मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि चोरी का विरोध करने पर पुजारी की हत्या की गई हो सकती है। आरोपी पुजारी का मोबाइल भी लेकर फरार हो गए।

ये भी पढ़ें

CG News: सिलगेर में शिक्षा दूत की हत्या से सनसनी, सर्व आदिवासी समाज ने परिजनों से की मुलाकात
सुकमा
एक ही परिवार के तीन लोगों की हो चुकी है हत्या (Photo source- Patrika)

ग्रामीणों में दहशत

Bilaspur News: इस निर्मम हत्या से गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों में भय का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। हत्या की असली वजह और अन्य पहलुओं की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी।

ये भी पढ़ें

Crime News: अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी! पत्नी ने प्रेमी के हाथों कराई पति की हत्या, पहले पिलाई शराब फिर…
भिलाई
पत्नी ने प्रेमी के हाथों कराई पति की हत्या (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 06:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / मंदिर में पुजारी की बेरहमी से हत्या, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.