मंदिर में पुजारी की बेरहमी से हत्या, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

Bilaspur News: बिलासपुर जिले के तखतपुर के परसा कपा गांव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां पाठ बाबा मंदिर के पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान पुजारी जागेश्वर पाठक के रूप में हुई है।
किसी अज्ञात हमलावर ने मंदिर परिसर में उनकी गंभीर तरीके से हत्या कर दी। शव पर गहरे जख्मों के निशान पाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा हरकत में आया। बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह, एएसपी ग्रामीण अर्चना झा और एसडीओपी नूपुर उपाध्याय मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि चोरी का विरोध करने पर पुजारी की हत्या की गई हो सकती है। आरोपी पुजारी का मोबाइल भी लेकर फरार हो गए।
Bilaspur News: इस निर्मम हत्या से गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों में भय का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। हत्या की असली वजह और अन्य पहलुओं की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी।