25 साल में बिलासपुर हाईकोर्ट का सफर, ढाई साल में 15 चीफ जस्टिस और 47 जजों की नियुक्ति…

CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट की स्थापना के 25 साल में 15 चीफ जस्टिस और 47 जजों की पोस्टिंग हो चुकी है। शुरुआत से लेकर अब तक स्वीकृत पदों के अनुरूप यहां जजों की कमी बनी हुई है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने और जनता को न्याय दिलाने लगातार काम हो रहा है। इस प्रक्रिया में और तेजी वर्ष 2023 में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के पदस्थ होने के बाद इसलिए आई, क्योंकि उन्होंने सर्वाधिक स्वत: संज्ञान लिए।