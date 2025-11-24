अटल युग को फिर से जीवित करने भाजपा का अभियान, सभी जिलों में लगेगी प्रतिमा… कांग्रेस के गांधी मॉडल को दी सीधी टक्कर!

पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं स्थापित करा रही है। दरअसल, भाजपा का मकसद अटल बिहारी वाजपेयी को छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ने का है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अटल जी ने ही वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिलाया था। इसी ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए भाजपा ने नारा दिया है, छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। इस अभियान के तहत अब प्रदेश के सभी जिलों में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का स्थापना भाजपा सरकार करा रही है।