छत्तीसगढ़ की भाजपा नेत्री से दुष्कर्म, बोलीं- निवेश के बहाने कई बार.. आरोपी कारोबारी रांची से गिरफ्तार

पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी लगातार उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। महिला ने पुलिस को बताया कि कारोबारी ने अलग-अलग किश्तों में उनसे करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए लिए। रकम आरटीजीएस और अन्य माध्यमों से ट्रांसफर की गई थी। महिला का आरोप है कि आरोपी कैश में निवेश कराने और भारी मुनाफा दिलाने का झांसा देता रहा, लेकिन जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उल्टा उन्हें धमकाने और ब्लैकमेल करने लगा। लगातार मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर आखिरकार उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।