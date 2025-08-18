सावधान! बिलासपुर में बढ़ा श्वानों का आतंक… डॉग बाइट के मामले हुए दोगुने, 4 साल में 50000 लोग हुए घायल

पशु चिकित्सक डॉ. राम ओत्तलवार ने कहा की बारिश के मौसम में श्वानों में हार्मोनल बदलाव होते हैं। यह समय उनके प्रजनन सीजन का होता है, जिसके कारण वे सामान्य से अधिक चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उन्हें हल्का सा भी उकसाता है या छेड़ता है, तो वे गुस्से में आकर हमला कर सकते हैं। यही कारण है कि इस मौसम में श्वानों के हमले की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लोगों को सलाह है कि सड़कों पर घूमते श्वानों से दूरी बनाए रखें और उन्हें परेशान करने से बचें, ताकि अनचाही घटनाओं से बचा जा सके।