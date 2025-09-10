नौकरी के नाम पर धोखा… स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना में छात्रों के नाम पर बांटे गए फर्जी नियुक्ति पत्र

नैक निरीक्षण के दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना में काम करने के बदले छात्रों को जो नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए हैं, उन फर्मों के संचालकों से बात की गई तो उन्होंने फर्म का नाम नहीं लिखने की शर्त पर कहा कि दो-चार दिन का एक्सपीरियंस हम नहीं बनाते हैं। किसी को नौकरी पर रखना होता है तो दो-चार माह रखते हैं। हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों को प्लेसमेंट या अन्य माध्यम से नौकरी पर रखने संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने अपने फर्म के इनकम टैक्स रिटर्न में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है।