CG City Bus: सिटी बस सेवा में लापरवाही पर हाईकोर्ट नाराज, बिलासपुर में 9 में से सिर्फ 5 बसें चालू

दरअसल, सिटी बसों की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर रहा है। पूर्व में परिवहन सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा गया था। शासन की तरफ से बताया गया कि, प्रदेश में शहरी परिवहन व्यवस्था साल 2012-13 में शुरू की गई थी। जिसके तहत 9 शहरी समूहों में कुल 451 बसें शुरू की गई थीं। बिलासपुर के लिए 9 बसें उपलब्ध थीं। जिनमें 6 अभी चालू हालत में हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 5 बसें ही सड़कों पर चल रही हैं।