CG Flight News: बिलासपुर से दिल्ली की उड़ानें हुईं कम! अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मिलेगी सुविधा, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी…

CG Flight News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में यात्रियों के लिए एक निराशाजनक खबर है। एलाइंस एयर ने अपना विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें बिलासपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली उड़ानों की संख्या घटा दी गई है। अब दिल्ली के लिए सप्ताह में केवल तीन उड़ानें ही संचालित होंगी, जबकि पहले यह सुविधा पांच दिन उपलब्ध थी।