CG Flight News: बिलासपुर से दिल्ली की उड़ानें हुईं कम! अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मिलेगी सुविधा, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी...
CG Flight News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में यात्रियों के लिए एक निराशाजनक खबर है। एलाइंस एयर ने अपना विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें बिलासपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली उड़ानों की संख्या घटा दी गई है। अब दिल्ली के लिए सप्ताह में केवल तीन उड़ानें ही संचालित होंगी, जबकि पहले यह सुविधा पांच दिन उपलब्ध थी।
नई समय-सारणी के अनुसार, दिल्ली के लिए चलने वाली तीन में से एक फ्लाइट प्रयागराज होते हुए जाएगी, यानी यात्रियों को अब सीधी उड़ान की सुविधा सीमित दिनों में ही मिलेगी।
केंद्र सरकार की कंपनी एलाइंस एयर के इस निर्णय से बिलासपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों को अक्सर दिल्ली की यात्रा करनी होती है - खासकर व्यावसायिक, शैक्षणिक या चिकित्सा कारणों से- उन्हें अब या तो रांची, रायपुर या नागपुर से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ेगी।
मौजूदा स्थिति में बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, जबलपुर और प्रयागराज के लिए उड़ानें संचालित होती हैं। लेकिन विंटर शेड्यूल में जबलपुर और प्रयागराज की सीधी उड़ानों की संख्या में भी कमी की गई है।
यात्रियों ने इस निर्णय पर नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि बिलासपुर तेजी से विकसित हो रहा शहर है, यहां से दिल्ली के लिए यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद उड़ानों में कटौती करना यात्री सुविधा के खिलाफ निर्णय है।
स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक संगठनों ने उड़ानों की संख्या पुनः बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए, तो अन्य शहरों की तरह बिलासपुर का एयर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है।
