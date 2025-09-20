फेसबुक पर युवक बना ‘ड्रीम गर्ल’, मीठी-मीठी बातें कर 25 लाख रुपए का लगा गया चूना, जानें पूरा मामला…

CG Fraud News: जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी हाल ही में ड्रीमगर्ल 2 फिल्म देखकर आया था। फिल्म में जिस तरह एक किरदार लड़की की आवाज निकालकर लोगों को बेवकूफ बनाता है, उसी से उसने प्रेरणा ली। फर्क बस इतना था कि आरोपी ने आवाज नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लड़की की नकली पहचान बनाकर लोगों को फंसाने की साजिश रची।