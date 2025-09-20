Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

फेसबुक पर युवक बना ‘ड्रीम गर्ल’, मीठी-मीठी बातें कर 25 लाख रुपए का लगा गया चूना, जानें पूरा मामला…

CG Fraud News: अकलतरा में फेसबुक फ्रॉड का अनोखा मामला सामने आया। युवक ने लड़की बनकर लोगों से दोस्ती की और फिल्म ड्रीमगर्ल 2 से प्रेरित होकर 25 लाख रुपए की ठगी कर डाली।

बिलासपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 20, 2025

फेसबुक पर युवक बना 'ड्रीम गर्ल' (Photo source- Patrika)
फेसबुक पर युवक बना 'ड्रीम गर्ल' (Photo source- Patrika)

CG Fraud News: अकलतरा क्षेत्र से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर खुद को लड़की बताकर 25 लाख रुपए की ठगी कर ली। हैरानी की बात यह है कि युवक को इस ठगी की प्रेरणा हाल ही में आई फिल्म ड्रीमगर्ल 2 से मिली थी।

CG Fraud News: ऐसे रचा गया ठगी का जाल

पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक ने फेसबुक पर एक आकर्षक लड़की की तस्वीर लगाकर फर्जी आईडी बनाई। इसके बाद उसने लोगों से दोस्ती करना शुरू किया। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और फिर आरोपी ने अपनी "ऑनलाइन गर्लफ्रेंड" वाली पहचान का इस्तेमाल करके लोगों को भरोसे में लिया।

कुछ दिनों तक मीठी-मीठी बातें करने के बाद आरोपी ने अलग-अलग बहाने बनाकर पैसों की मांग करनी शुरू कर दी। कभी इलाज के लिए तो कभी किसी मुसीबत से निकलने के नाम पर आरोपी ने पीड़ित से लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसी तरह धीरे-धीरे ठगी की रकम 25 लाख तक पहुंच गई।

फिल्म से मिली ठगी की आइडिया

CG Fraud News: जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी हाल ही में ड्रीमगर्ल 2 फिल्म देखकर आया था। फिल्म में जिस तरह एक किरदार लड़की की आवाज निकालकर लोगों को बेवकूफ बनाता है, उसी से उसने प्रेरणा ली। फर्क बस इतना था कि आरोपी ने आवाज नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लड़की की नकली पहचान बनाकर लोगों को फंसाने की साजिश रची।

पुलिस ने ऐसे पकड़ा आरोपी

पीड़ित से लगातार पैसे मांगने और उसके व्यवहार पर शक होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। अकलतरा पुलिस ने तकनीकी जांच और साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन और बैंक ट्रांजेक्शन ट्रैक किए। सबूत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ ठगी और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आगे की जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपी ने और लोगों को इस तरह ठगा है।

पुलिस की अपील

CG Fraud News: अकलतरा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करते समय सावधानी बरतें। खासकर तब जब कोई पैसे की मांग करे। साइबर ठग अब फिल्मों और नए तरीकों से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे में सजग रहना बेहद जरूरी है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / फेसबुक पर युवक बना ‘ड्रीम गर्ल’, मीठी-मीठी बातें कर 25 लाख रुपए का लगा गया चूना, जानें पूरा मामला…

