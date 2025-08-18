CG Job Fair 2025: रोजगार के अवसर, महिलाओं के लिए लगेगा तीन दिवसीय प्लेसमेंट कैम्प…

CG Job Fair 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की महिला अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 20 से 22 अगस्त तक विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में प्लेसमेंट कैप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप 20 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा एवं शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर, 21 अगस्त को शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा एवं शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी तथा 22 अगस्त को शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक बिलासपुर में आयोजित होंगे।