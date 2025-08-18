Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CG Job Fair 2025: रोजगार के अवसर, महिलाओं के लिए लगेगा तीन दिवसीय प्लेसमेंट कैम्प…

CG Job Fair 2025: बिलासपुर जिले की महिला अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 20 से 22 अगस्त तक विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में प्लेसमेंट कैप का आयोजन किया जाएगा।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 18, 2025

CG Job Fair 2025: रोजगार के अवसर(photo-patrika)

CG Job Fair 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की महिला अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 20 से 22 अगस्त तक विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में प्लेसमेंट कैप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप 20 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा एवं शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर, 21 अगस्त को शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा एवं शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी तथा 22 अगस्त को शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक बिलासपुर में आयोजित होंगे।

CG Job Fair 2025: 20 से 22 अगस्त तक लगेगा समेंट कैम्प

इन कैपों में M/S ATC Tires Pvt. Ltd., दहेज, जिला भरूच, गुजरात द्वारा केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए 500 मशीन ऑपरेटर पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी जो 12 वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या स्नातक उत्तीर्ण हैं, वे संबंधित तिथि एवं स्थल पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।

Published on:

18 Aug 2025 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Job Fair 2025: रोजगार के अवसर, महिलाओं के लिए लगेगा तीन दिवसीय प्लेसमेंट कैम्प…

