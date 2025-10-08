CG News: अब सड़क पर ‘पिंजरा पहिया’ वाले ट्रैक्टर दौड़े तो कटेगा चालान, जारी हुआ निर्देश, जानिए क्या है ये?

यह निर्णय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर एक जनहित याचिका के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि कृषि उपयोग के लिए बने ट्रैक्टर अब अनधिकृत रूप से सडक़ों और राजमार्गों पर चलाए जा रहे हैं। इन ट्रैक्टरों के लोहेनुमा पिंजरा पहिए, जिन्हें खेत की जुताई या मिट्टी पलटने के दौरान उपयोग किया जाता है, सड़कों पर चलने से सड़क की सतह को नुकसान होता है। साथ ही दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ जाता है। गौरतलब है कि ऐसे लग्स वाले ट्रैक्टरों का सड़क पर संचालन मोटरयान अधिनियम और नियमों के विरुद्ध है।