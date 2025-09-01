CG Weather Update: उमसभरी गर्मी से मिलेगी राहत, आज इन जिलों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

CG Weather Update: पिछले कई दिनों से बारिश न होने के कारण बिलासपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में उमसभरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रविवार को दिनभर धूप-छांव का मौसम रहा और रात में बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस कारण हवा में नमी बढ़ी और चिपचिपी गर्मी ने लोगों को बेचैन कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं, हालांकि 1 सितंबर से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।