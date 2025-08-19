Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

Crime News: बच्चे को मुंहबोले मामा ने 10 बार मारा चाकू… मरने का नाटक कर बचाई अपनी जान, दिल दहला देगी घटना

Crime News: बिलासपुर मस्तूरी क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 13 साल के बच्चे पर उसके ही मुंहबोले मामा ने चाकू से 10 बार हमला कर मौत के घाट उतारने की कोशिश की।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 19, 2025

Crime news
Knife Attack ( File Photo Patrika )

Crime News: बिलासपुर मस्तूरी क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 13 साल के बच्चे पर उसके ही मुंहबोले मामा ने चाकू से 10 बार हमला कर मौत के घाट उतारने की कोशिश की। खून से लथपथ बच्चा तड़पता रहा लेकिन उसने मरने का नाटक कर अपनी जान बचा ली। फिर झाड़ियों से निकलकर लोगों को चिल्लाया। आवाज सुनकर पहुंचे युवकों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।

मस्तूरी थाना क्षेत्र के लिमतरा गांव का रहने वाला सूर्यांश बरगाह (13) रविवार दोपहर खेल रहा था। तभी उसका मुंहबोला मामा आया और चॉकलेट-बिस्किट देने के बहाने बाइक पर बैठा ले गया। गतौरा के बटाही पुल के पास सुनसान जगह ले जाकर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। बच्चा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। हमलावर उसे मरा समझकर झाड़ियों में फेंक भाग गया।

इसी दौरान कुछ युवक रेलवे ट्रैक की ओर जा रहे थे। तभी बच्चे की चीख सुनाई दी। मौके पर पहुंचे तो देखा कि बच्चा खून से लथपथ पड़ा है और एक व्यक्ति बैग लेकर भाग रहा था। उन्होंने उसका पीछा किया लेकिन आरोपी फरार हो गया। युवकों ने तत्काल डायल-112 को कॉल कर घायल को अस्पताल भिजवाया। बच्चा को होश नहीं आया था।

मरने का नाटक कर बचाई जान

बच्चे ने बताया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए मरने का नाटक किया और बेहोश हो गया। तब उसका मामा उसे झाड़ियों में फेंक कर भाग गया। जिसके बाद गंभीर हालत में किसी तरह वह झाड़ियों से बाहर निकला। फिर अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाने लगा।

पुलिस की जांच जारी

पुलिस ने मौके से एक बाइक बरामद की है। माना जा रहा है कि यह हमलावर की है। हालांकि, अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। टीआई हरीश तांडेकर ने बताया कि बच्चा बोलने की स्थिति में नहीं था। होश में आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी।

Updated on:

19 Aug 2025 11:17 am

Published on:

19 Aug 2025 11:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Crime News: बच्चे को मुंहबोले मामा ने 10 बार मारा चाकू… मरने का नाटक कर बचाई अपनी जान, दिल दहला देगी घटना

