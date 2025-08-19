Crime News: बच्चे को मुंहबोले मामा ने 10 बार मारा चाकू… मरने का नाटक कर बचाई अपनी जान, दिल दहला देगी घटना

Crime News: बिलासपुर मस्तूरी क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 13 साल के बच्चे पर उसके ही मुंहबोले मामा ने चाकू से 10 बार हमला कर मौत के घाट उतारने की कोशिश की। खून से लथपथ बच्चा तड़पता रहा लेकिन उसने मरने का नाटक कर अपनी जान बचा ली। फिर झाड़ियों से निकलकर लोगों को चिल्लाया। आवाज सुनकर पहुंचे युवकों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।