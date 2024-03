नई सुविधा: बिलासपुर से कोलकाता व दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट होगी शुरू, इस दिन से भर सकेंगे उड़ान...देखिए शेड्यूल

नई सुविधा: बिलासपुर से कोलकाता व दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट होगी शुरू, इस दिन से भर सकेंगे उड़ान...देखिए शेड्यूल

बिलासपुरPublished: Mar 09, 2024 07:09:34 pm Submitted by: Khyati Parihar

Direct flights from Bilaspur to Delhi and Kolkata: बिलासपुर से कोलकाता और बिलासपुर से दिल्ली के लिए बिलासपुर और सरगुजा संभाग के रहवासियों को सीधी उड़ान मिल गई है।

Direct flights from Bilaspur to Delhi and Kolkata: बिलासपुर से कोलकाता और बिलासपुर से दिल्ली के लिए बिलासपुर और सरगुजा संभाग के रहवासियों को सीधी उड़ान मिल गई है। केन्द्रीय नागरिक उड्डययन मंत्री ज्योदिरादित्य ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर इसकी पुष्टि की है। टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। अब शहर वासियों ने पूर्व की दिशा में बिलासपुर से पश्चिम दिशा के लिए मुंबई और दक्षिण दिशा के महानगरों तक पहुंचने के लिए बिलासपुर से हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान की मांग की है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के दो सदस्यों ने बिलासपुर से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में टिकटें बुक कराई हैं।

वर्तमान में बिलासा दाई एयरपोर्ट से बिलासपुर- जबलपुर- दिल्ली और बिलासपुर प्रयागराज- दिल्ली के लिए दो फ्लाइटें सप्ताह में 3-3 दिन चल रही हैं। इस फ्लाइट से शहर वासी प्रयागराज होते हुए दिल्ली और जबलपुर होते हुए दिल्ली के लिए सफर कर रहे हैं। हवाई सेवा में विस्तार के लिए लगातार हो रहीं मांगों के मद्देनजर शुक्रवार को केन्द्रीय नागरिक उड्डययन मंत्री ज्योतिरादित्य संधिया ने एलायंस एयर कंपनी की दो फ्लाइट बिलासपुर से कोलकाता और बिलासपुर से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की घोषणा की है। मंत्री सिंधिया ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से शहर से महानगरों के लिए सीधी उड़ान की मांग करती आ रही है। इसमें शहर वासी समेत बिलासपुर और सरगुजा संभाग के रहवासी भी लगातार इस मांग को दोहराते आ रहे हैं। हालांकि फ्लाइटें कब से चलेंगी इसकी जानकारी मंत्री संधिया ने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन बिलासपुर से कोलकाता के लिए हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के सदस्य महेश दुबे और प्रकाश बहरानी ने टिकटें बुक कराई हैं। दोनों की टिकटें 12 मार्च को आने और जाने की हैं। यह भी पढ़ें मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निवास पहुंचे राजनाथ सिंह व CM साय, माता के शांति मिलन कार्यक्रम में हुए शामिल...देखें Photos लगते थे पौने 4 घंटे बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली और बिलासपुर से प्रयागराज होते हुए दिल्ली तक आने और जाने में यात्रियों को 3.45 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। इसके साथ ही रायपुर से सीधे दिल्ली की फ्लाइट में सफर करने के लिए शहर वासियों को पहले दो घंटे का सफर कर रायपुर जाना पड़ता था और वहां 1 घंटे एयरपोर्ट में फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले पहुंचाना पड़ता था। बिलासपुर से सीधे दिल्ली की फ्लाईट में सफर करने वालों को फ्लाईट के उड़ान भरने से 40 मिनट पहले पहुंचा होगा। बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली और बिलासपुर से प्रयागराज होते हुए दिल्ली तक आने और जाने में यात्रियों को 3.45 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। इसके साथ ही रायपुर से सीधे दिल्ली की फ्लाइट में सफर करने के लिए शहर वासियों को पहले दो घंटे का सफर कर रायपुर जाना पड़ता था और वहां 1 घंटे एयरपोर्ट में फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले पहुंचाना पड़ता था। बिलासपुर से सीधे दिल्ली की फ्लाईट में सफर करने वालों को फ्लाईट के उड़ान भरने से 40 मिनट पहले पहुंचा होगा। इन दिशाओं के लिए भी फ्लाइट की मांग बिलासपुर से उत्तर दिशा के लिए दिल्ली और पूर्व दिशा जाने के लिए कोलकाता के लिए फ्लाइट मिल गई है, लेकिन बिलासपुर से पश्चिम दिशा के लिए बिलासपुर से मुंबई और दक्षिण दिशा के महानगरों तक पहुंचने के लिए बिलासपुर से हैदराबाद फ्लाइट की मांग लगातार जारी है। हैदाराबाद और मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट मिलने पर वहां पहुंचने पर विदेश जाने के लिए शहर वासियों को कम समय में दूसरी फ्लाइट मिल पाएगी। बिलासपुर से पटना, रांची, भुवनेश्वर, इंदौर, जयपुर, बैंगलुरू और पुणे समेत अन्य महानगरों और उपमहानगरों के लिए सीधी फ्लाइट की मांग जारी है। ये है किराया और समय कोलकाता से बिलासपुर के लिए 12 मार्च के लिए इकोनॉमी क्लास का शो हो रहा किराया 1998 रुपए है। कोलकाता से सुबह 7.05 बजे फ्लाइट उड़ान भरेगी और 8.55 बजे बिलासपुर आएगी। बिलासपुर से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट सुबह 9.25 बजे उड़ान भरेगी और 11.25 बजे कोलकाता पहुंचेगी। इसी तरह दिल्ली से सुबह 7 बजे फ्लाइट उड़ान भरेगी और 9.30 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। यात्रा का किराया 2498 रुपए है। यानि बिलासपुर से दिल्ली आने जाने में सिर्फ 2.30 घंटे लगेंगे। इसी प्रकार बिलासपुर से दिल्ली के लिए फ्लाइट सुबह 10.10 बजे उड़ान भरेगी और दोपहर 12.40 बज पहुंचेगी। दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ान सेवा से राहत दिल्ली और कोलकाता के लिए शहर से सीधी उड़ान मिलने से लोगों को राहत मिलेगी। इससे दिल्ली से प्रयागराज और जबलपुर होकर जाने वाली फ्लाइट के मुकाबले कम समय में लोग यात्रा कर पाएंगे। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति बिलासपुर से दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के महानगरों के लिए सीधी उड़ान की मांग कर रहा है, इसमें बिलासपुर से हैदराबाद और मुंबई शामिल हैं। यहां के लिए फ्लाइट शुरू होने पर लोगों को देश के अन्य शहरों और विदेश जाने के लिए कम समय लगेगा और फ्लाइट भी आसानी से मिल जाएगी। - सुदीप श्रीवास्तव, सदस्य, हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति बिलासपुर यह भी पढ़ें Rajnath Singh Visit CG: राजनाथ सिंह का बड़ा दावा, बोले- PM मोदी के नेतृत्व वाली बनाइए सरकार नहीं रहेगी गरीबी...देखें Video पढ़ना जारी रखे