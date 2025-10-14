DMF घोटाला..! आरोपी का बयान लेने में गड़बड़ी की शिकायत, हाईकोर्ट ने अफसरों को किया तलब…

DMF Scam: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोल और डीएमएफ घोटाले के आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान कोर्ट से बाहर टाइप कराने की शिकायत हाईकोर्ट में की गई है। कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। राज्य के बहुचर्चित कोल और डीएमएफ घोटाले के मामले में खुलासा हुआ कि निचली अदालत में आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान करवाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है।