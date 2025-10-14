Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

DMF घोटाला..! आरोपी का बयान लेने में गड़बड़ी की शिकायत, हाईकोर्ट ने अफसरों को किया तलब…

DMF Scam: बिलासपुर जिले में कोल और डीएमएफ घोटाले के आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान कोर्ट से बाहर टाइप कराने की शिकायत हाईकोर्ट में की गई है।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 14, 2025

DMF घोटाला..! आरोपी का बयान लेने में गड़बड़ी की शिकायत, हाईकोर्ट ने अफसरों को किया तलब...(photo-patrika)

DMF घोटाला..! आरोपी का बयान लेने में गड़बड़ी की शिकायत, हाईकोर्ट ने अफसरों को किया तलब...(photo-patrika)

DMF Scam: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोल और डीएमएफ घोटाले के आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान कोर्ट से बाहर टाइप कराने की शिकायत हाईकोर्ट में की गई है। कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। राज्य के बहुचर्चित कोल और डीएमएफ घोटाले के मामले में खुलासा हुआ कि निचली अदालत में आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान करवाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है।

DMF Scam: अफसरों को बुलाया कोर्ट ने

रायपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी ने सबूत के साथ छेड़छाड़ और गलत तरीके से झूठी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए इस आशय की शिकायत कराई है। बताया गया है कि, अदालत के बाहर से टाइप करवाकर चंद्राकर का बयान दिलाया गया था।

एसीबी के आईजी अमरेश मिश्रा, एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर, डीएसपी राहुल शर्मा के खिलाफ अदालत में शिकायत कर मामले की जांच करने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार से बयान हमेशा अदालत में ही टाइप किये जाते है और यही नियम भी है।

Updated on:

14 Oct 2025 02:35 pm

Published on:

14 Oct 2025 02:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / DMF घोटाला..! आरोपी का बयान लेने में गड़बड़ी की शिकायत, हाईकोर्ट ने अफसरों को किया तलब…

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

