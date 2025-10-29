Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

एसईसीएल कर्मी को बर्खास्त करने की धमकी देकर 11 लाख उगाही, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Crime News: एसईसीएल कर्मचारी से नौकरी से निकालने का भय दिखाकर 11 लाख रुपये की उगाही का मामला सामने आया है।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 29, 2025

गिरफ्तार (File Photo)

गिरफ्तार (File Photo)

Crime News: एसईसीएल कर्मचारी से नौकरी से निकालने का भय दिखाकर 11 लाख रुपये की उगाही का मामला सामने आया है। आरोपी ने एसपी और एसईसीएल अधिकारियों के नाम का हवाला देकर कर्मचारी को लगातार धमकाया। पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जानें क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, कोरबा के बलगी क्षेत्र निवासी एसईसीएल कर्मचारी दीनदयाल को नौकरी से बर्खास्त कराने की धमकी देकर बिलासपुर निवासी प्रवीण झा ने 11 लाख रुपए की उगाही कर ली थी। मामले में पीड़ित दीनदयाल ने पुलिस से शिकायत किया था कि सितंबर 2024 में आरोपी ने उसे फोन कर कहा कि वे फर्जी तरीके से नौकरी कररहे हैं। उनकी शिकायत सभी कार्यालयों में भेजकर नौकरी से बाहर कराने की धमकी देकर 8 लाख रुपए की मांग की।

भयभीत होकर कर्मचारी ने पहली किस्त में 5 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद आरोपी ने कोरबा एसपी व एसईसीएल अधिकारियों के नाम से कार्रवाई कराने की धमकी देकर दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच 2.50 लाख रुपये और वसूल लिए। फिर अगस्त 2025 में 10 लाख रुपए की फिर मांग कर बर्खास्तगी का भय दिखाते हुए 2.50 लाख रुपए का चेक भी ले लिया। कुल मिलाकर आरोपी ने नगद 8.60 लाख रुपए और चेक सहित कुल 11 लाख 10 हजार रुपए की उगाही कर ली। बांकीमोंगरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है।

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

