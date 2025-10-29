एसईसीएल कर्मी को बर्खास्त करने की धमकी देकर 11 लाख उगाही, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

भयभीत होकर कर्मचारी ने पहली किस्त में 5 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद आरोपी ने कोरबा एसपी व एसईसीएल अधिकारियों के नाम से कार्रवाई कराने की धमकी देकर दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच 2.50 लाख रुपये और वसूल लिए। फिर अगस्त 2025 में 10 लाख रुपए की फिर मांग कर बर्खास्तगी का भय दिखाते हुए 2.50 लाख रुपए का चेक भी ले लिया। कुल मिलाकर आरोपी ने नगद 8.60 लाख रुपए और चेक सहित कुल 11 लाख 10 हजार रुपए की उगाही कर ली। बांकीमोंगरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है।