Festival Special Train 2025: त्योहारी सीजन में सुहाना होगा सफर, छत्तीसगढ़ से यहां के लिए दौड़ेंगी 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें… देखें

Festival Special Train 2025: दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। शनिवार को बिलासपुर मंडल कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डीआरएम राजमल खोईवाल और सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने जानकारी दी कि त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं। देवी स्थलों के लिए डोंगरगढ़ और मैहर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। ये ट्रेनें 27 सितंबर से 25 नवंबर तक अलग अलग दिनों में चलेगी।
अधोसंरचना विकास और गाड़ियों के सुरक्षित परिचालन के लिए उत्तर पूर्व रेलवे के गोरखपुर-डोमिंगढ़ स्टेशन में तीसरी लाइन कमीशनिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने या गुजरने वाली 4 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-शालीमार- नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पूजा स्पेशल ट्रेन- 27 सितबर से 2 अक्टूबर तक
दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल- 5 अक्टूबर से 24 नवंबर तक
पुरी-उधना-पुरी पूजा स्पेशल-22 सितंबर से 25 नवंबर तक
दुर्ग-सुलतानपुर-दुर्ग पूजा स्पेशल-13 सितबर से 30 नवंबर तक
गोंदिया-पटना-गोंदिया पूजा स्पेशल-23 व 25 अक्टूबर
दुर्ग-पटना-दुर्ग पूजा स्पेशल-19 अक्टूबर एवं 20 अक्टूबर
बिलासपुर-यलहंका(बेंगलूरु)-बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन-9 सितबर से 19 नवंबर तक
बिलासपुर-हड़पसर(पुणे)-बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन-22 अक्टूबर एवं 30 अक्टूबर
सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-धनबाद-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-17 व 18 अक्टूबर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-कोरबा- नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) के मध्य डोंगरगढ़ नवरात्रि मेला के लिए पूजा स्पेशल मेमू ट्रेन- 25 सितंबर से 03 अक्टूबर तक।