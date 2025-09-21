Festival Special Train 2025: त्योहारी सीजन में सुहाना होगा सफर, छत्तीसगढ़ से यहां के लिए दौड़ेंगी 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें… देखें

Festival Special Train 2025: दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। शनिवार को बिलासपुर मंडल कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डीआरएम राजमल खोईवाल और सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने जानकारी दी कि त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं। देवी स्थलों के लिए डोंगरगढ़ और मैहर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। ये ट्रेनें 27 सितंबर से 25 नवंबर तक अलग अलग दिनों में चलेगी।