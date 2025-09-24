हाईकोर्ट सख्त रुख में: स्टंट करने वालों की 17 कारें जब्त, सभी गाड़ी मालिकों पर FIR, लाइसेंस होगा निरस्त

रतनुपर बाइपास में तलवार लहराकर उसी से केक काटकर जन्मदिन मनाने के मामले में कोर्ट के सवाल पर शासन की ओर से कहा गया कि मामले में पुलिस ने 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 नाबालिग शामिल हैं। इन युवकों ने बिलासपुर-कोरबा नेशनल हाईवे पर रानीगांव के पास सर्विस रोड पर अपनी एक्टिवा को बीच सड़क खड़ी कर अपने दोस्त का बर्थ डे सेलिब्रेट करने एक्टिवा की सीट पर केक रखकर काटा था।