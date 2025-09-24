Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

हाईकोर्ट सख्त रुख में: स्टंट करने वालों की 17 कारें जब्त, सभी गाड़ी मालिकों पर FIR, लाइसेंस होगा निरस्त

Bilaspur High Court: मस्तूरी रोड पर देर रात 17 कारों में स्टंट और रील बनाने के मामले में मुख्य सचिव ने मंगलवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 24, 2025

हाईकोर्ट (photo Patrika)
हाईकोर्ट (photo Patrika)

Bilaspur High Court: मस्तूरी रोड पर देर रात 17 कारों में स्टंट और रील बनाने के मामले में मुख्य सचिव ने मंगलवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया है कि 17 कारों को जब्त किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जब्त कारों को अभी नहीं छोड़ा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मस्तूरी रोड पर कारों से स्टंट कर कुछ लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर पिछली सुनवाई में निर्देश दिए कि मस्तूरी पुलिस द्वारा जब्त की गई 17 कारों को हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने मुख्य सचिव को शपथपत्र प्रस्तुत करने कहा था।

सड़क पर तलवार से बर्थडे केक काटा, 15 गिरफ्तार

रतनुपर बाइपास में तलवार लहराकर उसी से केक काटकर जन्मदिन मनाने के मामले में कोर्ट के सवाल पर शासन की ओर से कहा गया कि मामले में पुलिस ने 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 नाबालिग शामिल हैं। इन युवकों ने बिलासपुर-कोरबा नेशनल हाईवे पर रानीगांव के पास सर्विस रोड पर अपनी एक्टिवा को बीच सड़क खड़ी कर अपने दोस्त का बर्थ डे सेलिब्रेट करने एक्टिवा की सीट पर केक रखकर काटा था।

इन पर केस दर्ज

वाहन चालक निहाल, आकाश श्रीवास्तव, पवन यादव, आदर्श भेड़िया, प्रियांशु बकसेल, लक्ष्य कुबरागड़े, लक्षम दास, साहिल बेरिया, कृष तिवारी, शुभम दुबे, अमिन श्रीवास्तव, मोनू गुप्ता, विवेक शर्मा, रिंकू श्रीवास्तव, सत्यजीत केशरवानी, चीकू सोनी और सुशांत सोनी।

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / हाईकोर्ट सख्त रुख में: स्टंट करने वालों की 17 कारें जब्त, सभी गाड़ी मालिकों पर FIR, लाइसेंस होगा निरस्त

