इस जिले में 200 से ज्यादा नर्सरी स्कूल संचालित, HC के आदेश के बाद मान्यता के लिए सिर्फ 5 ने किया आवेदन किया… जानें वजह!

बिना मान्यता चल रहे नर्सरी स्कूलों के मामले में 5 अगस्त को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कड़ी नाराज़गी जताई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि गली-मोहल्लों में पान दुकान की तरह स्कूल खोलकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और मालिक मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं। 2013 से मान्यता लेना अनिवार्य है, इसके बाद भी स्कूल चलाना अपराध है और ऐसे में बच्चों को 5 लाख मुआवज़ा मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी की रिपोर्ट पर अधिनियम खत्म करने के प्रस्ताव पर कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि बदलाव आगे से लागू होगा, पिछली तारीख से नहीं।