Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

इस जिले में 200 से ज्यादा नर्सरी स्कूल संचालित, HC के आदेश के बाद मान्यता के लिए सिर्फ 5 ने किया आवेदन किया… जानें वजह!

Bilaspur News: नर्सरी कक्षाओं का संचालन कर रहे निजी स्कूलों पर अब सती शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिना अनुमति नर्सरी कक्षा चलाना ग़ैरकानूनी होगा।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 22, 2025

हाईकोर्ट की सख्ती (Photo source- Patrika)
हाईकोर्ट की सख्ती (Photo source- Patrika)

CG News: बिलासपुर जिले में नर्सरी कक्षाओं का संचालन कर रहे निजी स्कूलों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिना अनुमति नर्सरी कक्षा चलाना ग़ैरकानूनी होगा।

जिले में 200 से ज्यादा नर्सरी स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन मान्यता के लिए अब तक सिर्फ 5 स्कूलों ने ही शिक्षा विभाग में आवेदन किया है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने जिले के चारों ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी नर्सरी स्कूलों की जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि कितने स्कूल बिना अनुमति नर्सरी कक्षा चला रहे हैं। शिक्षा विभाग के पास अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि बिल्हा, मस्तूरी, कोटा और तखतपुर चारों ब्लॉक में कहां कितने नर्सरी स्कूल संचालित हैं।

ये भी पढ़ें

100 रुपए की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर! अब हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला… जानें पूरा मामला
बिलासपुर
हाईकोर्ट (photo-patrika)

नर्सरी स्कूलों की जानकारी जुटारहे अफसर

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में चल रहे नर्सरी स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है। मान्यता प्राप्त स्कूलों को ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। जिन स्कूलों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी कर कारण पूछा जाएगा। बच्चों का दाखिला कर चुके। ऐसे में विभाग को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे।

हाईकोर्ट ने लगाई थी शिक्षा विभाग को फटकार

बिना मान्यता चल रहे नर्सरी स्कूलों के मामले में 5 अगस्त को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कड़ी नाराज़गी जताई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि गली-मोहल्लों में पान दुकान की तरह स्कूल खोलकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और मालिक मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं। 2013 से मान्यता लेना अनिवार्य है, इसके बाद भी स्कूल चलाना अपराध है और ऐसे में बच्चों को 5 लाख मुआवज़ा मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी की रिपोर्ट पर अधिनियम खत्म करने के प्रस्ताव पर कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि बदलाव आगे से लागू होगा, पिछली तारीख से नहीं।

बीईओ से तीन दिन में मांगी है जानकारी

नर्सरी स्कूल संचालन के लिए भी अब शिक्षा विभाग में आवेदन कर मान्यता लेनी होगी। अब .तक केवल 5 स्कूल के आवेदन आए हुए हैं। डीईओ के माध्यम से सभी बीईओ को पत्र लिखकर 3 दिन के भीतर उनके क्षेत्र के नर्सरी स्कूलों की जानकारी मांगी गई है। - सूर्यप्रकाश कश्यप, मान्यता खंड प्रभारी, शिक्षा विभाग।

ये भी पढ़ें

हाईकोर्ट ने दिखाया सख्त रवैया, कहा- सिर्फ दिखावे के लिए पेट्रोलिंग और मवेशी न हटाएं, समस्या का स्थायी समाधान करें
बिलासपुर
हाईकोर्ट (photo Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 04:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / इस जिले में 200 से ज्यादा नर्सरी स्कूल संचालित, HC के आदेश के बाद मान्यता के लिए सिर्फ 5 ने किया आवेदन किया… जानें वजह!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.