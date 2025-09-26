Bilaspur News: एक्शन में प्रशासन… पालतू मवेशियों को सड़क पर छोड़ने वाले 6 मालिकों पर FIR दर्ज, दी ये सख्त चेतावनी

Bilaspur News: बिलासपुर जिले में सड़क हादसों को रोकने और यातायात को सुगम बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन अब लापरवाह पशुपालकों पर शिकंजा कसने में जुट गया है। सकरी थाना क्षेत्र और कोटा प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में कई मवेशी मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
सकरी थाना पुलिस की गश्त के दौरान भरनी-परसदा मार्ग और लाखासार मोड़ के पास सड़क पर गाय बैठी मिली, जिससे दुर्घटना का खतरा था। जांच में क्रमश: परसदा निवासी राम गोपाल यादव और मोछ तखतपुर निवासी संतोष नवरंग के नाम सामने आए। दोनों पर लापरवाही बरतने और मवेशी को खुले में छोड़ने का आरोप सिद्ध होने पर एफआईआर दर्ज की गई।
इसी तरह, कोटा प्रशासन ने एसडीएम नितिन तिवारी के मार्गदर्शन में पशुपालन और नगर पंचायत विभाग की संयुक्त टीम गठित कर निरीक्षण किया। रिपोर्ट में कई पशु मालिक लगातार नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इसके आधार पर प्रशासन ने चार पशुपालकों के खिलाफ कोटा थाना में एफआईआर दर्ज कराई। जिसमें सेमरचुआ निवासी नारायण मनकसाराम, निरतू निवासी संतोष कुमार सूर्यवंशी, रानी सागर कोटा निवासी रोशन प्रजापति व राजेन्द्र चतुर्वेदी शामिल हैं। इनके खिलाफ प्राथमिकी के साथ ही समन जारी कर उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन और नगर पंचायत ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को गोशाला या सुरक्षित स्थानों पर रखें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।