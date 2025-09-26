Bilaspur News: एक्शन में प्रशासन… पालतू मवेशियों को सड़क पर छोड़ने वाले 6 मालिकों पर FIR दर्ज, दी ये सख्त चेतावनी

इसी तरह, कोटा प्रशासन ने एसडीएम नितिन तिवारी के मार्गदर्शन में पशुपालन और नगर पंचायत विभाग की संयुक्त टीम गठित कर निरीक्षण किया। रिपोर्ट में कई पशु मालिक लगातार नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इसके आधार पर प्रशासन ने चार पशुपालकों के खिलाफ कोटा थाना में एफआईआर दर्ज कराई। जिसमें सेमरचुआ निवासी नारायण मनकसाराम, निरतू निवासी संतोष कुमार सूर्यवंशी, रानी सागर कोटा निवासी रोशन प्रजापति व राजेन्द्र चतुर्वेदी शामिल हैं। इनके खिलाफ प्राथमिकी के साथ ही समन जारी कर उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।