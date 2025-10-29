Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CG Crime: कांग्रेस नेता के ऑफिस में फायरिंग, मचा हड़कंप

CG Crime: फायरिंग के बाद फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश या राजनीतिक विवाद से जुड़ा माना जा रहा है।

less than 1 minute read
बिलासपुर

image

Love Sonkar

Oct 29, 2025

CG Crime: कांग्रेस नेता के ऑफिस में फायरिंग, मचा हड़कंप

कांग्रेस नेता के ऑफिस में फायरिंग (Photo Patrika)

CG Crime: मस्तूरी क्षेत्र में मंगलवार शाम करीब साढ़े पांच बजे उस वक्त हडक़ंप मच गया जब कांग्रेस नेता और जनपद उपाध्यक्ष नीतेश सिंह के निजी ऑफिस में तीन नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने 12 राउंड फायरिंग की। हमले में उनके रिश्तेदार चंद्रकांत सिंह ठाकुर और कर्मचारी राजू ठाकुर को गंभीर हालत में अपोलो में भर्ती कराया गया है।

जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो बदमाश पिस्टल से गोलियां चला रहे थे जबकि तीसरा बाइक संभाल रहा था। गोलीबारी से दफ्तर में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागे। पुलिस को मौके से 12 खोखे बरामद हुए हैं।

सूचना मिलते ही एसएसपी रजनेश सिंह और थाना प्रभारी हरीश ताडेकर टीम के साथ पहुंचे। सभी थानों को अलर्ट कर मस्तूरी और तोरवा मार्ग पर नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, हमलावरों के चेहरे ढंके हुए थे और वे फायरिंग के बाद फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश या राजनीतिक विवाद से जुड़ा माना जा रहा है।

