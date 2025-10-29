CG Crime: कांग्रेस नेता के ऑफिस में फायरिंग, मचा हड़कंप

सूचना मिलते ही एसएसपी रजनेश सिंह और थाना प्रभारी हरीश ताडेकर टीम के साथ पहुंचे। सभी थानों को अलर्ट कर मस्तूरी और तोरवा मार्ग पर नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, हमलावरों के चेहरे ढंके हुए थे और वे फायरिंग के बाद फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश या राजनीतिक विवाद से जुड़ा माना जा रहा है।