कचरा फेंकने के विवाद में खूनी संघर्ष, ढाबा संचालक सहित 8-10 लोगों ने किया हमला, पूर्व एल्डरमैन समेत दो गंभीर

जानकारी के मुताबिक, बोदरी नगर पालिका परिषद के चकरभाठा कैंप में रहने वाले राजकुमार यादव का पड़ोसी अनिल शर्मा और आलोक शर्मा से नाली की सफाई और कचरा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था। पहले तो मामला शांत हो गया, लेकिन अगले दिन फिर से झगड़ा बढ़ गया। आरोप है कि अनिल शर्मा और आलोक शर्मा ने शेरे पंजाब ढाबा संचालक पप्पू सरदार और उसके साथियों को बुलाया। इसके बाद करीब 8-10 लोग यादव परिवार के घर में घुस गए और हमला कर दिया।