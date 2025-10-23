कचरा फेंकने के विवाद में खूनी संघर्ष, ढाबा संचालक सहित 8-10 लोगों ने किया हमला, पूर्व एल्डरमैन समेत दो गंभीर

Crime (File Photo)
CG Crime News: दिवाली के बाद कचरा फेंकने को लेकर विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। चकरभाठा थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम ढाबा संचालक और उसके साथियों ने घर में घुसकर पूर्व एल्डरमैन राजकुमार यादव और उनके भाई राजेंद्र यादव की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। राजकुमार यादव का इलाज जारी है।
जानकारी के मुताबिक, बोदरी नगर पालिका परिषद के चकरभाठा कैंप में रहने वाले राजकुमार यादव का पड़ोसी अनिल शर्मा और आलोक शर्मा से नाली की सफाई और कचरा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था। पहले तो मामला शांत हो गया, लेकिन अगले दिन फिर से झगड़ा बढ़ गया। आरोप है कि अनिल शर्मा और आलोक शर्मा ने शेरे पंजाब ढाबा संचालक पप्पू सरदार और उसके साथियों को बुलाया। इसके बाद करीब 8-10 लोग यादव परिवार के घर में घुस गए और हमला कर दिया।
चकरभाठा थाने में शिकायत करते हुए राजेंद्र यादव ने बताया कि उनके भाई राजकुमार को अधिक चोट आई है। इसके अलावा महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। फिलहाल चकरभाठा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
