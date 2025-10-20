दुर्ग में चौंकाने वाली चोरी: आरोपी ने जवानों संग पी शराब, फिर कंप्यूटर शॉप से उड़ा लिया सामान

पद्मनाभपुर टीआई राजकुमार लहरे ने बताया कि रविवार रात की घटना है। शैलेन्द्र चंद्राकर ने अपनी कंप्यूटर शॉप में चोरी की शिकायत की है। वह शनिवार को दुकान बंद कर घर चला गया था। दूसरे दिन जब सुबह दुकान पहुंचा तो ताला टूटा मिला। शॉप के अंदर रखा कंप्यूटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क और स्टेशनरी की सामग्री गायब थी। मामले में अपराध दर्ज कर खोजबीन शुरू की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने चोरी की सामग्री को अपने घर में रखना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर कंप्यूटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क और स्टेशनरी सामग्री जब्त कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की।