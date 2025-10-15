अंबिकापुर से रायपुर लौटते समय बस में सोए सराफा व्यापारी का 90 लाख का जेवर से भरा बैग गायब, CCTV में तीन-चार संदिग्ध कैद

फुटेज में स्पष्ट हुआ कि इन आरोपियों ने रतनपुर और अंबिकापुर के बीच व्यापारी के सो जाने का फायदा उठाकर बैग में रखी करीब 90 लाख की ज्चेलरी चोरी किया और रतनपुर स्टॉपेज पर उतर गए। लिहाजा व्यापारी ने घटना की शिकायत रतनपुर थाने में दर्ज कराई है। एएसपी ग्रामीण अर्चना झा ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं तथा आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा।