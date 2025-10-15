अंबिकापुर से रायपुर लौटते समय बस में सोए सराफा व्यापारी का 90 लाख का जेवर से भरा बैग गायब, CCTV में तीन-चार संदिग्ध कैद

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Bilaspur News: रायपुर निवासी सराफा व्यापारी किशोर कुमार रावल व्यापारिक कार्य से अंबिकापुर गए थे। वापसी के दौरान वे अंबिकापुर से रायपुर लौटते वक्त बस में सफर कर रहे थे। रायपुर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनका ज्वेलरी से भरा बैग गायब है। उन्होंने बस में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई, जिसमें तीन-चार व्यक्ति संदिग्ध रूप से दिखाई दिए, जो अंबिकापुर से ही बस में उनके पीछे सवार हुए थे।
फुटेज में स्पष्ट हुआ कि इन आरोपियों ने रतनपुर और अंबिकापुर के बीच व्यापारी के सो जाने का फायदा उठाकर बैग में रखी करीब 90 लाख की ज्चेलरी चोरी किया और रतनपुर स्टॉपेज पर उतर गए। लिहाजा व्यापारी ने घटना की शिकायत रतनपुर थाने में दर्ज कराई है। एएसपी ग्रामीण अर्चना झा ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं तथा आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा।
पुलिस के अनुसार, घटना देर रात की है और बस में कई यात्री सवार थे। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि चोर पहले से व्यापारी का पीछा कर रहे थे या बस में ही किसी यात्री ने मौका देखकर बैग से जेवरात निकाल लिए। पुलिस ने बस में यात्रा करने वाले यात्रियों से पूछताछ शुरू कर दी है। इसके अलावा, बस स्टैंड और मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि संदिग्धों का पता लगाया जा सके।
रतनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि व्यापारी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है। बस में सवार यात्रियों और स्टाफ से पूछताछ जारी है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
