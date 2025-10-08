Chhattisgarh News: भृत्य पदों की भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी! सिर्फ आठवीं पास थे पात्र, 10-12वीं उत्तीर्ण का हो गया चयन

इसे लेकर अभ्यर्थी रहे दीपक कुमार ने जिला न्यायालय में लिखित शिकायत दर्ज कर बताया कि चयनित कई अभ्यर्थियों ने अपनी असली शैक्षणिक योग्यता छुपाकर आवेदन किया। इसमें अर्जुन धुरी, अन्थोनी सक्सेना, आशीष कुमार साहू, कुश कुमार साहू और भूपेंद्र कुमार अनंत शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई छुपाते हुए भर्ती परीक्षा में भाग लिया। दीपक का दावा है कि उनके पास इसके सबूत हैं। दीपक ने इस सब के दस्तावेज आरटीआई के जरिए प्राप्त किए हैं।