मनरेगा योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा! फर्जी हाजिरी से लाखों का गबन, शिकायत के बाद प्रशासन में हड़कंप… जानें मामला

दिनेश साहू को कार्यालय में शाखा ‘आवक-जावक’ का प्रभार भी दिया गया है, जबकि नियमों के तहत यह जिम्मेदारी केवल नियमित कर्मचारियों को दी जा सकती है। इस बीच, वह अपने पिता भोंदूराम के जॉब कार्ड में फर्जी तरीके से अपना नाम जुड़वाकर मनरेगा में भी मजदूरी दर्ज करवा रहा है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में हाल की पांच फर्जी हाजिरियों पर 850 रुपए मजदूरी 7 सितंबर को उसके बैंक खाते में जमा होने का उल्लेख है।