जीजीयू कैंपस में मौत या मिस्ट्री? हर हड्डी में छिपा है राज! इस टेस्ट से खुलेगा अर्सलान की मौत का सच

फॉरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार, डायटम टेस्ट में यह जांची जाती है कि शरीर में पाए गए सूक्ष्म जीव (डायटम) उस पानी से मेल खाते हैं या नहीं, जिसमें व्यक्ति के डूबने की बात कही जा रही है। यदि हड्डियों में वही डायटम पाए जाते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मौत डूबने से हुई थी। वहीं यदि मेल नहीं खाते, तो यह संदेह गहराता है कि मौत कहीं और हुई और शव बाद में पानी में फेंका गया।