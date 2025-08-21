पीड़ित 84 बच्चों को 25-25 हजार का मुआवजा दें सरकार, बलौदाबाजार के स्कूल में कुत्ते का जूठा भोजन परोसने पर HC का कड़ा आदेश

कोर्ट को बताया गया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्यव्यापी दिशानिर्देश जारी किए हैं। वहीं बलौदाबाजार कलेक्टर ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन की तैयारी और वितरण के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार रसोई शेड की घेराबंदी, शेड में सप्ताह में दो बार ब्लीचिंग पाउडर से सफाई, भोजन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। प्रधानाध्यापक, शिक्षकों को भोजन से पहले छात्रों के हाथ धुलवाने, अभिभावकों को भोजन की तैयारी और वितरण पर नज़र रखने और गुणवत्ता वाला भोजन न बनाए रखने वाले स्वयं सहायता समूहों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।