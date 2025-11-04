मृतक की मुट्ठी में मिले बाल बने सबूत! हाईकोर्ट ने हत्यारे की सजा पर लगाई मुहर, कहा- सजा में नहीं कोई गलती…

CG High Court: बस्तर में कांस्टेबल की हत्या के मामले में पुलिस द्बारा एकत्र किए गए साइंटिफिक साक्ष्य को हाईकोर्ट ने सजा के लिए पर्याप्त माना है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि आरोपी के साथ हुए संघर्ष में मृतक की मुठ्ठी में मिले बालों की डीएनए प्रोफाइल और फिगरप्रिंट जैसे साइंटिफिक प्रमाण से आरोपी की पहचान पक्के तौर पर साबित हुई। प्रमाणों से परिस्थितियों की एक पूरी चेन बनती है, जो बिना किसी शक के सज़ा दिलाने में सहायक है।