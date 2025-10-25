हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू, 29 अक्टूबर से 4 डिवीजन और 16 सिंगल बेंच में होगी मामलों की सुनवाई

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट में 29 अक्टूबर से नया रोस्टर लागू किया जा रहा है। इसमें चार डिवीजन और 16 सिंगल बेंच में मामलों की सुनवाई होगी। रोस्टर के अनुसार, पहली डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बिभुदत्त गुरु डिवीजन बेंच के सभी मैटर्स ( संविधान की धारा 323 ए व 323 बी को छोड़कर) जनहित याचिकाएं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले, रिट पिटीशन क्रिमिनल मामले, अवमानना याचिका, क्रिमिनल अपील 2020 तक और धारा 482 के तहत दिए गए आवेदन पर सुनवाई करेंगे।