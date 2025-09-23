Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

GST दरों में कटौती का असर! बिलासपुर बाजारों में MRP से कम दाम पर मिले सामान, ग्राहकों की बढ़ी भीड़

CG News: बिलासपुर जिले में जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू हो गई। पहले ही दिन इसका असर शहर के मॉल्स और बाजारों में दिखाई दिया।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Sep 23, 2025

GST दरों में कटौती का असर! बिलासपुर बाजारों में MRP से कम दाम पर मिले सामान, ग्राहकों की बढ़ी भीड़(photo-patrika)
GST दरों में कटौती का असर! बिलासपुर बाजारों में MRP से कम दाम पर मिले सामान, ग्राहकों की बढ़ी भीड़(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू हो गई। पहले ही दिन इसका असर शहर के मॉल्स और बाजारों में दिखाई दिया। घी, पनी, मक्खन, नमकीन, ड्राय फ्रूट्स, आइसक्रीम, टीवी, एसी, वाशिंग मशीन जैसे उत्पाद एमआरपी से सस्ते मिले। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी को केवल दो टैक्स स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी में सीमित कर दिया है। नई दरों से इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन भी सस्ते हो गए हैं।

CG News: ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पुराने और नए माल पर छूट

व्यापारियों ने भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट की घोषणा की है। शहर के गोल बाजार व्यापारी राजू ग्वालानी ने बताया कि किराना सामान पर एमआरपी से 5 से 10 रुपए तक की छूट दी जा रही है। इतना ही नहीं, नया माल आने पर भी जीएसटी में कमी का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Thieves gang arrested: अंतरजिला बसोर मोबाइल चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार, 5 मोबाइल के साथ स्प्रिंग चाकू भी जब्त
सुरजपुर
Thieves gang arrested

सरकार का दावा है कि नई जीएसटी व्यवस्था में 99% वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स दरें घटाई गई हैं। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। अनुमान है कि रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के खर्च में करीब 13% की बचत होगी। त्योहारी सीजन में ग्राहकों को राहत मिलने से व्यापारी भी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि जीएसटी दरों में कटौती से बिक्री बढ़ेगी और बाजार में रौनक लौटेगी।

त्योहार में होगी बचत

ग्राहक हेमत चंद्रसेन ने कहा की तेल, शक्कर और आटा जैसी जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं। त्योहार में जब खर्च ज्यादा होता है, ऐसे समय में बचत होना बड़ी राहत है।

ये बड़ी राहत

दुकानदार रेखा गुप्ता ने कहा की त्योहार के समय दाल-चावल, तेल व मसालों पर छूट मिल रही है। पहले जितना सामान क्त्रस्1500 में आता था, अब वही करीब क्त्रस्1300 में मिल गया। यह सचमुच राहत है।

पढ़ाई-लिखाई में मदद

ग्राहक साई शुभम पाड़ी ने कहा की हम जैसे छात्रों के लिए मोबाइल और लैपटॉप जरूरी हैं। जीएसटी घटने से अब ये चीजें थोड़ी सस्ती होंगी। इससे पढ़ाई-लिखाई में भी मदद मिलेगी।

ग्राहक मनीष सोनी ने कहा की रोजमर्रा का खर्च पहले ही बढ़ा हुआ था, लेकिन अब सब्जी और किराना पर थोड़ी राहत महसूस हो रही है। उम्मीद है आगे भी सरकार आम लोगों के लिए ऐसे फैसले लेगी।

ग्राहक ऋषभ दुबे ने कहा की इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने का मन था, जीएसटी कम होने से अब टीवी और फ्रिज जैसे सामान पर हजारों रुपए की बचत होगी। नवरात्र में इससे अच्छा तोहफा और क्या होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 02:26 pm

Published on:

23 Sept 2025 02:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / GST दरों में कटौती का असर! बिलासपुर बाजारों में MRP से कम दाम पर मिले सामान, ग्राहकों की बढ़ी भीड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.