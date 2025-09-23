GST दरों में कटौती का असर! बिलासपुर बाजारों में MRP से कम दाम पर मिले सामान, ग्राहकों की बढ़ी भीड़

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू हो गई। पहले ही दिन इसका असर शहर के मॉल्स और बाजारों में दिखाई दिया। घी, पनी, मक्खन, नमकीन, ड्राय फ्रूट्स, आइसक्रीम, टीवी, एसी, वाशिंग मशीन जैसे उत्पाद एमआरपी से सस्ते मिले। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी को केवल दो टैक्स स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी में सीमित कर दिया है। नई दरों से इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन भी सस्ते हो गए हैं।