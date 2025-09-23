GST दरों में कटौती का असर! बिलासपुर बाजारों में MRP से कम दाम पर मिले सामान, ग्राहकों की बढ़ी भीड़

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू हो गई। पहले ही दिन इसका असर शहर के मॉल्स और बाजारों में दिखाई दिया। घी, पनी, मक्खन, नमकीन, ड्राय फ्रूट्स, आइसक्रीम, टीवी, एसी, वाशिंग मशीन जैसे उत्पाद एमआरपी से सस्ते मिले। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी को केवल दो टैक्स स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी में सीमित कर दिया है। नई दरों से इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन भी सस्ते हो गए हैं।
व्यापारियों ने भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट की घोषणा की है। शहर के गोल बाजार व्यापारी राजू ग्वालानी ने बताया कि किराना सामान पर एमआरपी से 5 से 10 रुपए तक की छूट दी जा रही है। इतना ही नहीं, नया माल आने पर भी जीएसटी में कमी का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा।
सरकार का दावा है कि नई जीएसटी व्यवस्था में 99% वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स दरें घटाई गई हैं। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। अनुमान है कि रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के खर्च में करीब 13% की बचत होगी। त्योहारी सीजन में ग्राहकों को राहत मिलने से व्यापारी भी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि जीएसटी दरों में कटौती से बिक्री बढ़ेगी और बाजार में रौनक लौटेगी।
ग्राहक हेमत चंद्रसेन ने कहा की तेल, शक्कर और आटा जैसी जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं। त्योहार में जब खर्च ज्यादा होता है, ऐसे समय में बचत होना बड़ी राहत है।
दुकानदार रेखा गुप्ता ने कहा की त्योहार के समय दाल-चावल, तेल व मसालों पर छूट मिल रही है। पहले जितना सामान क्त्रस्1500 में आता था, अब वही करीब क्त्रस्1300 में मिल गया। यह सचमुच राहत है।
ग्राहक साई शुभम पाड़ी ने कहा की हम जैसे छात्रों के लिए मोबाइल और लैपटॉप जरूरी हैं। जीएसटी घटने से अब ये चीजें थोड़ी सस्ती होंगी। इससे पढ़ाई-लिखाई में भी मदद मिलेगी।
ग्राहक मनीष सोनी ने कहा की रोजमर्रा का खर्च पहले ही बढ़ा हुआ था, लेकिन अब सब्जी और किराना पर थोड़ी राहत महसूस हो रही है। उम्मीद है आगे भी सरकार आम लोगों के लिए ऐसे फैसले लेगी।
ग्राहक ऋषभ दुबे ने कहा की इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने का मन था, जीएसटी कम होने से अब टीवी और फ्रिज जैसे सामान पर हजारों रुपए की बचत होगी। नवरात्र में इससे अच्छा तोहफा और क्या होगा।