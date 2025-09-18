Job Placement: 19 सितंबर को होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, निजी कंपनियां 201 पदों पर करेंगी भर्तियां

Job Placement: छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 19 सितंबर 2025 को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोनी, बिलासपुर में प्लेसमेंट कैप आयोजित किया गया है।
कैप में उक्त तिथि में प्रात:11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भर्ती प्रक्रिया चलेगी। जिसमें 04 निजी नियोजकों (कपनी) द्वारा जनरल मैनेजर एच. आर. मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, एग्रीक्लचर एडवॉजर, मॉर्केटिंग मैनेजर एल. आई.सी बीमा सखी, एक आई सी बीमा अभिकर्ता, इत्यादी कुल 201 विभिन्न पदों के लिए भर्ती संबंधी कार्यवाही की जाएगी।
ऐसे रोजगार के इच्छुक आवेदक जिन्होंने 12 वीं, स्नातक (कोई भी विषय में) आदि उत्तीर्ण हैं। योग्य उमीदवार अपने दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधारकार्ड एवं समस्त शैक्षणिक योग्यता सबंधी अंकसूची, प्रमाण-पत्र की मूलप्रति व छायाप्रति के साथ उपस्थित हो सकते हैं। रोजगार पंजीयन कार्ड अपने साथ लाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए "www.erojgar.cg.gov.in And Chhattisgarh Rojgar App" के माध्यम से एवं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोनी बिलासपुर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।