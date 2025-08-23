MBBS एडमिशन की अंतिम तारीख आज, स्टेट कोटे से होंगे दाखिले, बॉन्ड और शपथ पत्र जरूरी

MBBS Admission 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिस) में एमबीबीएस की कुल 150 सीटों में अब तक 121 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। इसमें ऑल इंडिया की 22 सीटों में से 3 सीटों पर प्रवेश हुआ है जबकि अभी भी 19 सीटें खाली हैं। इसी तरह स्टेट कोटे की 124 सीटों में से 118 सीटों पर छात्र-छात्राओं ने एडमिशन ले लिया है, जबकि स्टेट कोटे की 6 सीटें अभी भी सिस में बची हुई हैं।
इसके साथ ही 4 सीट सेंट्रल पूल की हैं जिनमें अब तक एडमिशन शुरू नहीं हो पाया है। ऑल इंडिया कोटे के तहत शुक्रवार को एडमिशन लेने का अंतिम दिन था, जबकि स्टेट कोटे के तहत 23 अगस्त शनिवार को प्रवेश लेने का अंतिम दिन है। इस बार प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डीन डॉ. रमणेश मूर्ति के निर्देशन में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह टीम सिस ऑडिटोरियम में बैठकर प्रवेश के लिए आने वाले छात्रों के दस्तावेज़ों का वेरिफिकेशन कर रही है।
सिस प्रशासन ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया 23 अगस्त (शनिवार) तक चलेगी। इस अवधि में राज्य कोटे से चयनित छात्रों को दस्तावेज़ों की जांच के उपरांत सीटें आवंटित की जाएंगी। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस बार प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि किसी भी छात्र-छात्रा को असुविधा का सामना न करना पड़े। दूसरे जिलों से आने वाले छात्रों की सहायता के लिए प्रबंधन ने हेल्प डेस्क भी बनाया है।
प्रवेश से पहले छात्रों एवं उनके अभिभावकों से एंटी रैगिंग, बॉन्ड सहित अन्य शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से जमा कराए जाने होते हैं। पिछली बार एडमिशन के समय नोटरी व शपथ पत्र के नाम पर जमकर कॉलेज परिसर में कमीशनखोरी हुई थी। 1000 से 1500 के स्टाप को 3500 से 4000 रुपए में बेचा गया था। ऐसे में इस बार डीन डॉ. रमणेश मूर्ति ने तहसील कार्यालय से ही शपथ व नोटरी कराने के निर्देश दिए थे। परिसर में किसी भी नोटरी व शपथ कराने वालों को जगह नहीं दी गई।