MBBS एडमिशन की अंतिम तारीख आज, स्टेट कोटे से होंगे दाखिले, बॉन्ड और शपथ पत्र जरूरी

प्रवेश से पहले छात्रों एवं उनके अभिभावकों से एंटी रैगिंग, बॉन्ड सहित अन्य शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से जमा कराए जाने होते हैं। पिछली बार एडमिशन के समय नोटरी व शपथ पत्र के नाम पर जमकर कॉलेज परिसर में कमीशनखोरी हुई थी। 1000 से 1500 के स्टाप को 3500 से 4000 रुपए में बेचा गया था। ऐसे में इस बार डीन डॉ. रमणेश मूर्ति ने तहसील कार्यालय से ही शपथ व नोटरी कराने के निर्देश दिए थे। परिसर में किसी भी नोटरी व शपथ कराने वालों को जगह नहीं दी गई।