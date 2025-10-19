हाईकोर्ट ने कहा- पीड़िता के बयान में मामूली विसंगतियों का अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता लाभ, जानें क्या है पूरा मामला?

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पीड़िता के बयान में मामूली विसंगतियों का एक अभियुक्त लाभ नहीं ले सकता। चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करते हैं और पीड़िता का बयान पूरी तरह से सुसंगत और विश्वसनीय है तो इस आधार पर सजा दी जा सकती है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा जस्टिस बीडी गुरु की डीबी ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी युवक को मिली सजा बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी।