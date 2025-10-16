Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

परिचय का गलत फायदा! Video वायरल की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म, 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

CG News: बिलासपुर जिले में संबंधित थाना क्षेत्र में महिला संबंधी अपराध पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को रिपोर्ट के महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 16, 2025

परिचय का गलत फायदा! वीडियो वायरल की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म, 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

परिचय का गलत फायदा! वीडियो वायरल की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म, 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में संबंधित थाना क्षेत्र में महिला संबंधी अपराध पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को रिपोर्ट के महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने परिचय का दुरुपयोग करते हुए महिला को एक खाली मकान में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया और फिर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म किया।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 14 अक्टूबर को संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कुहारपारा निवासी बशीर मेमन उर्फ भाईजान (44 वर्ष) की दुकान में काम करती थी। इसी दौरान दोनों के बीच जान-पहचान हुई। इसी बीच आरोपी ने महिला को झांसा दिया कि वह एक ऐसी महिला से मिलवाएगा जो उसका जीवन को बदल देगी।

CG News: वीडियो वायरल की धमकी देकर करता रहा अनाचार

इस पर पीड़िता झांसे में आ गई। आरोपी ने 15 सितंबर को स्कूटी में बिठाकर उसे एक कॉलोनी स्थित खाली मकान में ले गया। वहां मौका पाकर उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज कर मारपीट की और पीड़िता के अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी।

बाद में उसी धमकी के सहारे आरोपी ने उसे होटल में भी ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया। तंग आकर आखिरकार पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अपराध दर्ज की पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी बशीर मेमन उर्फभाईजान को बुधवार को गिरतार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

cg news

Published on:

16 Oct 2025 05:18 pm

16 Oct 2025 05:18 pm

