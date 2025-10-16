परिचय का गलत फायदा! Video वायरल की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म, 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में संबंधित थाना क्षेत्र में महिला संबंधी अपराध पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को रिपोर्ट के महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने परिचय का दुरुपयोग करते हुए महिला को एक खाली मकान में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया और फिर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म किया।