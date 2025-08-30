Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

Mohan Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भागवत आज बिलासपुर में, लोकहितकारी काशीनाथ स्मारिका का करेंगे विमोचन

Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शनिवार को बिलासपुर में रहेंगे।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 30, 2025

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज बिलासपुर में (फोटो सोर्स- X)
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज बिलासपुर में (फोटो सोर्स- X)

Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शनिवार को बिलासपुर में रहेंगे। वे यहां पर आरएसएस के पूर्व विभाग संघ चालक और वरिष्ठ समाजसेवी रहे स्व. काशीनाथ गोरे की स्मृतियों को संजोने वाली स्मारिका का विमोचन शाम 6:30 बजे सिम्स सभागार करेंगे।

अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर संघ के मध्यक्षेत्र क्षेत्र संघचालक डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना करेंगे आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा और सचिव बृजेन्द्र शुक्ला ने चर्चा में बताया कि यह स्मारिका स्व. गोरे के सामाजिक कार्यों, राष्ट्रसेवा और पारिवारिक संस्मरणों को समर्पित है।

समाजसेवा और संगठनात्मक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले काशीनाथ गोरे की स्मृतियों को यह स्मारिका जीवंत करेगी। इसमें उनके जीवन के वे प्रसंग भी शामिल किए गए हैं, जो नई पीढ़ी को प्रेरणा देंगे। सरसंघचालक डॉ. भागवत कार्यक्रम के बाद स्व. गोरे के घर भोजन करने जाएंगे। रात्रि विश्राम शहर के संघ कार्यालय में होगा। इससे पहले सुबह 11 बजे से 12 बजे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख दीपक विस्पुते सिम्स ऑडिटोरियम में महाविद्यालयीन छात्रों को संबोधित करेंगे।

ये भी पढ़ें

बीजापुर में नक्सलियों का खूनी खेल: अपहरण के बाद शिक्षादूत की बेरहमी से कर दी हत्या, अब तक 9 की ले चुके जान
बीजापुर
शिक्षादूत की कर दी हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रवास कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस व जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सिम्स सभागार और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात रहेगा। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने विशेष योजना बनाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर चाक-चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Teacher Promotion: 1335 व्याख्याताओं एवं प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति, जारी हुआ आदेश
रायपुर
Teacher Promotion (Image-Freepik)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 11:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Mohan Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भागवत आज बिलासपुर में, लोकहितकारी काशीनाथ स्मारिका का करेंगे विमोचन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.