CG News: पर्वतारोही निशा ने अब गुरु शिखर पर फहराया तिरंगा, 5650 फीट ऊंची चोटी पर की चढ़ाई

गौरतलब है कि इन दिनों निशा माउंटआबू में रॉक क्लाइबिंग का 5 दिवसीय प्रशिक्षण ले रही हैं। इसमें पर्वत पर चढ़ाई के दौरान आने वाले चट्टानों को कैसे पार किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यह एक तकनीकी और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण गतिविधि होती है, जिसमें चट्टानों या कृत्रिम दीवारों पर चढ़ाई की जाती है।