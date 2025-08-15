Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CG News: पर्वतारोही निशा ने अब गुरु शिखर पर फहराया तिरंगा, 5650 फीट ऊंची चोटी पर की चढ़ाई

CG News: बेटी निशा ने आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए भी इन ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराकर यह साबित किया है कि मेहनत और जज्बे के आगे कोई शिखर ऊंचा नहीं।

बिलासपुर

Love Sonkar

Aug 15, 2025

CG News: पर्वतारोही निशा ने अब गुरु शिखर पर फहराया तिरंगा, 5650 फीट ऊंची चोटी पर की चढ़ाई

CG News: शहर की पर्वतारोही निशा यादव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान के अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर (5650 फीट) पर तिरंगा फहराया। वे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के किलिमंजारो और यूरोप के माउंट एल्ब्रुस में भी तिरंगा फहरा चुकी हैं।

ऑटो चालक की बेटी निशा ने आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए भी इन ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराकर यह साबित किया है कि मेहनत और जज्बे के आगे कोई शिखर ऊंचा नहीं।

गौरतलब है कि इन दिनों निशा माउंटआबू में रॉक क्लाइबिंग का 5 दिवसीय प्रशिक्षण ले रही हैं। इसमें पर्वत पर चढ़ाई के दौरान आने वाले चट्टानों को कैसे पार किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यह एक तकनीकी और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण गतिविधि होती है, जिसमें चट्टानों या कृत्रिम दीवारों पर चढ़ाई की जाती है।

Independence Day 2025: देशप्रेम की चढ़ाई: छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही और उनका गौरवशाली सफर, जानें
Patrika Special News
देश-विदेश की ऊंची चोटियों पर फहराया तिरंगा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

निशा का सपना हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करना है। मेलाराम साहू प्रदेश अध्यक्ष व्यापार संघ छत्तीसगढ़ ने उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है।

Published on:

15 Aug 2025 10:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: पर्वतारोही निशा ने अब गुरु शिखर पर फहराया तिरंगा, 5650 फीट ऊंची चोटी पर की चढ़ाई

